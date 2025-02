Il sindaco di Mornago Davide Tamborini entra in Forza Italia

“Ho deciso di aderire a Forza Italia. Per me un momento importante di crescita politica e di servizio, nello spirito di portare all’interno del partito la mia piccola esperienza maturata nell’amministrazione pubblica, secondo i principi ispiratori del mio impegno politico: “le persone al centro di tutto.” Ritengo che in questa fase storica, in Italia e nella nostra provincia, sia necessario consolidare le posizioni centriste e moderate, che sono parte della mia storia personale”, così Davide Tamborini, sindaco di Mornago, che oggi insieme al consigliere regionale Giuseppe Licata e al segretario provinciale Simone Longhini, ha incontrato Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia, per suggellare l’adesione al partito.

“Con l’ingresso di Davide – commenta Longhini – a cui dò il mio benvenuto a nome di tutta la comunità di Forza Italia, si rafforza la squadra di sindaci che il partito può esprimere sul nostro territorio e che ha ormai superato la decina in poco più di un anno. A loro si affiancano i nostri tre consiglieri provinciali, tra cui il Vicepresidente della Provincia e i centinaia di amministratori che pochi mesi fa hanno votato la lista “La Provincia al centro”. Risultati che testimoniano la bontà di un progetto politico solido, lungimirante e attrattivo e che ci incoraggiano a proseguire con convinzione sulla linea tracciata a livello nazionale, regionale e provinciale”

“Con Davide Tamborini – spiega Licata – ho condiviso l’esperienza di sindaco e di consigliere provinciale. Conosco la sua esperienza amministrativa e la sua determinazione, che da oggi potrà mettere a disposizione del partito e soprattutto dei cittadini e del territorio, in una nuova dimensione politica che valorizzerà e amplificherà il suo impegno. Forza Italia continua a crescere, non soltanto nei sondaggi, ma anche nella qualità delle adesioni, come quella odierna di Davide. E’ un partito che ha avviato un nuovo corso di sempre maggiore affermazione della propria identità di partito moderato, riformista e popolare, lontano dagli estremismi, portatore sano di buon senso e capacità di raggiungere risultati concreti di bene comune. Avanti su questa strada”.