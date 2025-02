Il talento del varesino Tommaso Losito in due brani al festival di Sanremo

Ha solo 22 anni ma ha già suonato con nomi del livello di Giorgia, Max Pezzali, Il Volo e Claudio Baglioni e due brani di Sanremo contengono il suono del suo violoncello, quelli di Olly e Francesca Michielin.

Tommaso Losito, talentuoso violoncellista varesino classe 2002, ha partecipato alla registrazione dei brani Balorda Nostalgia e Fango in Paradiso, presentati rispettivamente da Olly e Francesca Michielin in gara al Festival di Sanremo 2025.

Recentemente, ha preso parte al tour estivo e nei palazzetti del trio Il Volo, esibendosi in prestigiosi contesti come l’Arena di Verona e in numerose tappe in tutta Italia. Durante questa esperienza, ha suonato con una schiera di artisti di grande calibro, tra cui Giorgia, Irama, Claudio Baglioni, Max Pezzali e molti altri.

Nato e cresciuto a Varese, il giovane violoncellista ha intrapreso il suo percorso musicale sin dall’infanzia presso l’istituto musicale “Immaginarte”, proseguendo poi gli studi al Liceo Musicale “A. Manzoni” e successivamente al Conservatorio “G. Verdi” di Como sotto la guida del M. Daniele Bogni.

A partire dagli otto anni di età ha iniziato a prendere parte a numerose orchestre giovanili, tra cui “Piccoli Musici Estensi”, “Sistema Orchestra e Cori Giovanili in Italia” e “FuturOrchestra”, esibendosi in oltre 150 concerti nelle più prestigiose sale europee, tra cui la Tonhalle di Zurigo, la Symphony Hall di Birmingham e la Royal Festival Hall di Londra. Ha inoltre collaborato con direttori di fama internazionale come Sascha Goetzel e Alessandro Cadario, suonando accanto a musicisti di rilievo come Nicola Benedetti e le sorelle Katia e Marielle Labèque.

Nel 2015 ha partecipato all’EXPO di Milano con l’orchestra del Sistema in Lombardia e nel 2016 si è esibito con “I Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone. Nel 2018 ha preso parte al Festival Milano Musica e al progetto “Il Sistema Europe Youth Orchestra” presso il Conservatorio Reale di Birmingham. Lo stesso anno ha partecipato alla realizzazione di un filmato proiettato sul Palazzo Reale di Milano per l’Avvento Natalizio.

Dal 2019 ha avviato le prime esperienze di insegnamento e si è esibito come solista con il coro gospel “Greensleeves”. Nel 2020 ha fondato il duo SdueT con il violinista Simone Aguzzi, avviando un progetto musicale innovativo di videoclip che fonde musica e paesaggi suggestivi. Sempre nel 2020 ha collaborato con Alberto Fortis al festival Ver1Musica.

Nel 2021 ha ottenuto il Primo Premio al Concorso Musicale “Inner Wheel” di Varese e ha partecipato alla 15ª edizione di X Factor con ospite Ed Sheeran. Dal 2022 ha avviato diverse collaborazioni strumentali, esibendosi in duo e trio, riscuotendo grande successo in Lombardia accanto al chitarrista Lorenzo Rapillo.

Un talento emergente che continua a distinguersi per versatilità e passione, portando avanti una carriera in costante crescita nel panorama musicale italiano ed europeo.