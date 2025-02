Il tempo sospeso di Felice Casorati a Palazzo Reale

Palazzo Reale a Milano dedica una grande mostra a Felice Casorati a cura di Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli, con una rilettura complessiva del lavoro dell’artista, ripercorrendo in ordine cronologico le diverse stagioni della sua produzione, dagli esordi nei primi anni del Novecento fino agli anni Cinquanta.

La narrazione segue l’intera ricerca documentando le fonti di ispirazione e gli stili, dal verismo al simbolismo, al neoclassicismo al realismo magico, fino allo sguardo su Picasso.

L’atmosfera è sospesa ed il tempo sembra scorrere nella dolcezza degli sguardi, negli abbracci, nelle scene di vita quotidiane. Non solo grandi tempere, ma sculture e bassorilievi e la produzione più inedita di scenografie per il teatro. Felice Casorati non fu solo un eccezionale pittore e un appassionato pianista ma anche scenografo, al lavoro, tra gli anni Trenta e i Cinquanta, per il Maggio Musicale Fiorentino, l’Opera di Roma e la Scala di Milano.

Cardine del progetto è la stretta collaborazione con l’Archivio Felice Casorati, che ha concesso in prestito dipinti di fondamentale importanza, insieme a incisioni, disegni, sculture, arredi e documenti. Un focus importante è dedicato agli anni trascorsi a Verona e il legame storico tra l’artista e la città di Milano. Nel corso della sua lunga carriera, Casorati ha attribuito una funzione strategica a Milano, prima città in Italia a dotarsi di un moderno sistema e mercato dell’arte, riconoscendo alle sue rassegne degli anni Venti lo spazio strategico per un confronto diretto con le ricerche artistiche più aggiornate.

Gli ultimi anni sono documentati da nature morte, nelle quali torna il tema antico delle uova.

Felice Casorati

Palazzo Reale, Milano fino al 29 giugno

Catalogo Marsilio editore

Sito