Il Varese a Saluzzo con un solo pensiero: “Impariamo dalla sconfitta dell’andata”

C’è un clima speciale in questi giorni a Varese. E non si tratta di clima meteorologico, ma dell’entusiasmo che sta abbracciando l’ambiente biancorosso dopo la vittoria contro il Borgaro che ha accorciato a 6 lunghezze il distacco dal Bra. La cavalcata della squadra di mister Roberto Floris è evidente, ma per completare la rimonta sulla capolista servirà non commettere passi falsi. E proprio il Saluzzo, prossima avversaria dei biancorossi – domenica 16 febbraio ore 14.30 – nel girone di andata fece un brutto scherzo, sbancando il “Franco Ossola” contro un Varese distratto e poi incapace di rimettere in piedi la gara.

Nel girone di ritorno saranno proprio questi gli errori da evitare per i biancorossi. Lo sa bene mister Roberto Floris: «Sicuramente il ko di ottobre contro il Saluzzo ci ha segnato, anche perché è l’unica sconfitta in casa subita quest’anno. Sappiamo che è una squadra con principi importanti e che sarà una partita complicata ma non andremo a fare una passeggiata. Abbiamo curato i dettagli anche pensando alla sconfitta dell’andata, ma penso anche che gli avversari si debbano preoccupare del Varese perché abbiamo giocatori importanti».

Rosa, finalmente, quasi al completo, non fosse per la mancanza dei 2005 Stampi, De Angelis e Mazzola, che porterà alla conferma di Marangon in mezzo al campo. Poi mister Floris dovrà fare delle scelte: «Ho passato tanti mesi con la rosa contata che ora mi godo la possibilità di lasciare fuori qualcuno. Mi facilita il fatto che alleno una squadra di giocatori intelligenti, che accettano la panchina, pur rosicando, ma vedo che chi sta fuori lavora con la stessa determinazione di sempre».

Intanto sul campionato torna prepotentemente l’ombra della possibile esclusione dell’Albenga. Dalla Liguria rimbalzano infatti notizie negative riguardo al possibile futuro della squadra ingauna, che dovrebbe affrontare la trasferta di Romentino. Nel caso non dovesse presentarsi sarebbe la seconda assenza dell’anno che si tradurrebbe nell’esclusione dal campionato. In questo caso il Varese perderebbe due punti di vantaggio sul Vado, ma tutta la classifica avrebbe cambiamenti importanti. «Non conosco bene il regolamento – commenta Floris – ma so che l’esclusione dell’Albenga porterebbe a cambiare la classifica. Dispiace, anche perché per noi sono state due vittorie importanti, soprattutto la prima quando abbiamo battuto una squadra ancora molto forte».

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.