Il Varese vuole rialzare la testa contro l’Asti, “Abbiamo fame di rivalsa”

Il ko di Saluzzo è stato un duro colpo per il Varese, che ha perso punti in classifica e vede le possibilità di raggiungere il Bra capolista sempre più ridotte. La squadra di mister Roberto Floris vuole però rialzare la testa e domenica 23 febbraio (ore 14.30) tornerà al “Franco Ossola” per affrontare l’Asti.

Recuperati il 2005 Paolo De Angelis e l’attaccante Stefano Banfi, sarà in forse Matteo Barzotti mentre saranno assenti per squalifica sia capitan Ferdinando Vitofrancesco, sia l’allenatore biancorosso Floris, che non sarà in panchina ma alla vigilia della sfida ha lasciato le consuete dichiarazioni prepartita: «Sicuramente non siamo felici. Abbiamo perso una partita che dovevamo portare a casa, ma sapevamo comunque che vincerle tutte non sarebbe stato fattibile. Arriviamo da 10 risultati utili consecutivi, anzi 12 risultati utili consecutivi con 10 vittorie, perciò sicuramente la marcia è più che positiva. Siamo incappati in una domenica un po’ particolare, accettiamo la sconfitta, anche se è arrivata in maniera un po’ rocambolesca».

«Sono ambizioso ed è giusto che continui a crederci – prosegue il tecnico -. Io finché la matematica non mi condanna, io spingo e faccio spingere i miei ragazzi, anche perché alleno un gruppo di ragazzi troppo importanti per mollare oggi. Arriviamo da una sconfitta e ho bisogno di vedere di nuovo quella reazione che c’è stata nel girone di andata. Chiedo perciò ai miei ragazzi di avere fame di rivalsa per tornare alla vittoria. Poi in casa con i nostri tifosi dobbiamo assolutamente farlo».

