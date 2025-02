Il “Wheelchair gp” in cui le carrozzine elettriche si sfidano in pista

Torna a Rozzano il “Wheelchair Gp”, il gran premio per carrozzine elettriche ideato da Michele Sanguine, con la sua associazione dedicata.

Un vero gran premio, sulla pista Big Kart, con tanto di speaker che commentano, premiazioni, “ombrelline” in pista. La data è ancora lontana, il 26 aprile, ma la macchina organizzativa dell’associazione (di cui Michele è presidente onorario) è già in moto.

«Partecipare è semplice: sul nostro sito www.wheelchairgp.org è possibile compilare il form on line» dice Michele Sanguine, chiamando a raccolta i futuri partecipanti, chi ha già provato o chi vuole fare una giornata diversa dal solito.

Abbiamo conosciuto Michele per l’entusiasmo con cui porta avanti i suoi progetti, che sia la wheelchair gp, una web-series o un disco rap (ha cantato anche all’Alcatraz).

«A novembre ho compiuto 40 anni e quest’anno l’evento sarà una grande festa, anche un’occasione per festeggiare sulla pista: abbiamo anche avviato una raccolta fondi per sostenerci».

L’appuntamento è per il pomeriggio del 26 aprile, dalle 13 alle 16. E appunto c’è ancora modo di accostarsi a questa giornata e di iscriversi attraverso il sito www.wheelchairgp.org.

Sempre sullo stesso sito c’è anche la pagina per chi fosse interessato a sostenere l’attività dell’associazione.