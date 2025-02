In barca col motore elettrico: a Laveno Mombello si può fare il “pieno“

È stato inaugurato sabato a Laveno Mombello il primo punto di ricarica per imbarcazioni elettriche da 75 kW su una banchina pubblica del Lago Maggiore, un’iniziativa innovativa che segna un passo importante verso la sostenibilità e la mobilità elettrica nel settore nautico.

Il nuovo punto di ricarica, installato presso la banchina pubblica nel golfo di Laveno, rappresenta un’infrastruttura all’avanguardia progettata per incentivare l’uso di imbarcazioni a propulsione elettrica, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo una navigazione più sostenibile. Grazie a una potenza di 75 kW, il super charger di Aqua superPower consente una ricarica rapida ed efficiente per due imbarcazioni in contemporanea, rispondendo alle esigenze di diportisti e operatori turistici che scelgono soluzioni ecologiche per la navigazione.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino, il Country Manager Italia di Aqua superPower Michele Bolpagni, esperti del settore nautico e della mobilità elettrica, nonché cittadini e visitatori interessati a questa innovazione richiamati dal concomitante evento SOS-tenibilità, promosso da CAST ONG nell’ambito del progetto Bosco Clima della Comunità Montana Valli del Verbano e finalizzato a promuovere stili di vita sostenibili. La mobilità elettrica è stata promossa in collaborazione con l’associazione Ecoverso, gruppo di acquisto di auto elettriche, attraverso un incontro pubblico e test drive.

Durante l’evento, i promotori dell’iniziativa hanno sottolineato l’importanza di sviluppare infrastrutture sostenibili anche per la mobilità nautica, in linea con le politiche europee di transizione ecologica. «Questa infrastruttura rappresenta un grande passo avanti per il nostro territorio. Il Lago Maggiore per Laveno Mombello è una risorsa straordinaria per lo sviluppo turistico; abbiamo promesso nel 2020 che l’impegno dell’Amministrazione Civitas sarebbe stato di sviluppare Laveno quale hub per la navigazione turistica del Lago e l’inaugurazione di oggi è un ulteriore tassello in questa direzione. Questo super charger è il primo punto di ricarica su area pubblica del Lago Maggiore, e questo è motivo di grande orgoglio per il nostro Comune perché rafforza gli investimenti che stiamo facendo per sostenere la Comune di Laveno Mombello mobilità elettrica in ogni sua forma», ha dichiarato Luca Santagostino, sindaco di Laveno Mombello.

Proprio sulla banchina di ormeggio pubblico dove da ieri è attiva la super charger da 75kw di Aqua, nel 2022 ha preso avvio un punto di noleggio di imbarcazioni endotermiche che ha consentito in questi primi tre anni di portare un servizio turistico che non è mai esistito prima a Laveno Mombello. Il servizio di noleggio, grazie ad una nuova regolamentazione dell’uso del porto pubblico che ha voluto l’Amministrazione comunale, da quest’anno si è trasferito all’interno del porto antico di Laveno, dove sono stati riservati cinque punti di ormeggio per le imbarcazioni a disposizione dei tanti turisti che in questi anni ne hanno fatto uso ininterrottamente da aprile a ottobre. Sempre nel porto antico sono stati riservati anche due posti di ormeggio per imbarcazioni storiche che svolgeranno il servizio di NNC elettrico.

«L’installazione del punto di ricarica di Laveno si inserisce in un più ampio progetto di sostenibilità e innovazione per il Lago Maggiore, volto a favorire la diffusione della mobilità elettrica anche nel settore nautico. Per questo stiamo realizzando altre iniziative analoghe in altri comuni lacustri oltre ad avere già attivato delle colonnine in marine private» dichiara Michele Bolpagni, Country Manager Italia di Aqua superPower. Il super charger nautico non è l’unica infrastruttura per la mobilità elettrica presente a Laveno Mombello. Se sino al 2021 esisteva un solo punto di ricarica di e-Vai alla stazione delle Ferrovie Nord, in quattro anni sono stati attivati altri quattro punti, tre in prossimità del centro di Laveno ed uno nell’area di parcheggio dell’ufficio postale, dove a breve sarà attivato anche un super charger rapido per le auto.

«Crediamo che la mobilità elettrica possa essere una leva di sviluppo turistico anzitutto perché tutela il territorio, risorsa strategica per Laveno Mombello, e secondariamente perché è una tecnologia applicabile a tutti i settori della mobilità. Dal nostro insediamento nel 2020, come Amministrazione abbiamo potenziato i punti di ricarica per le auto elettriche, abbiamo sostenuto l’operatore privato che con noi ha creduto in un servizio pubblico per la mobilità nautica green e abbiamo investito nel sostenere l’e-bike con l’installazione, nell’ambito del progetto #VaresedoYouBike, di colonnine di ricarica che a breve passeranno da due a cinque. Anche il progetto che stiamo sostenendo per creare un servizio NCC nautico elettrico va nella direzione di promuovere un turismo green» dichiara Barbara Sonzogni, assessore al turismo della cittadina lacustre.

«Con questa iniziativa, Laveno Mombello vuole diventare un punto di riferimento per la transizione ecologica del Lago Maggiore, e lo può fare perché è l’unico comune del lago che può vantare ben due reti ferroviarie che arrivano a Laveno Mombello da punti importanti quali Milano, Malpensa e il Canton Ticino, un servizio di navigazione che si sta anch’esso orientando ad una propulsione elettrica, ed infrastrutture ed eventi che sostengono l’e-mobility. Non è un caso che lo scorso anno si sia tenuta proprio a Laveno la terza edizione dell’Electric Boat Show» ha concluso il sindaco Luca Santagostino.