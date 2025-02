In gol con la fascia tricolore: l’esperienza di Nicola Tardugno con la Nazionale dei sindaci

La maglia azzurra e la fascia tricolore: un connubio particolarmente emozionante per chi da un lato ama lo sport (il calcio, in particolare) e dall’altro ha la vocazione di mettersi al servizio dei concittadini e del bene comune. Ovvero per i primi cittadini provenienti da tutta Italia che – palla al piede e scarpini con i tacchetti – danno vita periodicamente alla Nazionale Italiana Sindaci.

Tra di loro anche due amministratori del Varesotto, Leslie Mulas di Besano e Nicola Tardugno di Caravate che nelle scorse settimane hanno raggiunto il centro tecnico della FIGC a Coverciano per partecipare alle iniziative “azzurre”. Ed è proprio Tardugno, 47 anni, molti dei quali trascorsi sui campi da calcio, a raccontarci l’esperienza di una squadra così speciale.

«Il periodo tra febbraio e marzo è quello che “sfruttiamo” ogni anno per radunarci, fare il punto della situazione, programmare la stagione e partecipare all’assemblea con cui approviamo il bilancio. La Nazionale Italiana Sindaci infatti è un’associazione senza scopo di lucro che durante l’anno disputa alcune partite il cui ricavato viene devoluto in beneficenza. Il centro tecnico di Coverciano (che si trova a Firenze ndr) è il luogo tradizionale per il nostro ritrovo».

Il team in fascia tricolore può contare su una vera e propria star del calcio, Damiano Tommasi, oggi sindaco di Verona ma in passato pedina importante della Nazionale “vera”: 25 presenze comprese quelle ai Mondiali 2002, un gol (contro il Marocco in amichevole), la vittoria all’Europeo under 21 oltre allo scudetto e alla supercoppa vinti con la Roma. «Damiano è il nostro presidente ed è una fortuna avere uno come lui, in squadra ovviamente ma anche nella organizzazione – spiega Tardugno – Poi lui a Coverciano si sente a casa, ha un rapporto speciale con le persone che lavorano qui, è un valore aggiunto».

E in campo? «Beh, confesso che è stato uno dei miei compagni di squadra più “stretti”: io sono un terzino sinistro, lui ha giocato mezz’ala sinistra e quindi abbiamo “cavalcato” la stessa fascia di campo. Era una partita “interna”, tra due formazioni di sindaci, e siamo divertiti molto: è stato molto piacevole sia a livello complessivo sia per quanto riguarda me stesso. Ho giocato tutti i 90′ ed è stato importante dopo i problemi di salute che ho avuto qualche tempo fa».

Tardugno però “confessa” che il giocatore più incisivo della squadra è un altro: «Michele Spaggiari: oggi è sindaco di Menaggio ma ha giocato a buoni livelli, è stato capitano del Sondrio, ha militato a lungo in Serie D ed è in ottima forma fisica. Ha giocato fino ai 35-36 anni e, non me ne voglia Damiano che è una persona carissima e molto attenta al sociale, oggi quello più forte è Spaggiari».

Oltre a Caravate – dicevamo all’inizio – c’è un altro comune della provincia di Varese a essere rappresentato: Besano. «Esatto: con me c’era Leslie Mulas ma quando sono state fatte le squadre lui è stato messo in quella avversaria. Ala destra, quindi esattamente di fronte a me. Chi ha vinto? Noi, però davvero quello è l’ultimo dei temi: la Nazionale Sindaci è un luogo di grande amicizia ed è stato davvero bello partecipare a tutto l’appuntamento».