“In viaggio!”, a Milano Malpensa la mostra che racconta il mondo della logistica

“In viaggio! The world behind logistics“, il nuovo reportage fotografico di Alessio Franconi, racconta il mondo della logistica a 360°: la mostra è allestita nello spazio espositivo PhotoSquare dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Franconi, avvocato e fotografo, genovese di nascita e milanese d’adozione, giunge alla sua 49esima personale fotografica. Il reportage, su iniziativa del The International Propeller Club – Port of Milan, in collaborazione con Sea Aeroporti di Milano, e patrocinato dalla Commissione Europea e dalla Guardia Costiera, unitamente ad altri importanti enti tra cui Assologistica, ha lo scopo di avvicinare la logistica al grande pubblico.

Un progetto di story telling industriale che mira a valorizzare tutta la catena dell’industria e delle infrastrutture logistiche, raccontandone il silenzioso e vitale contributo all’esistenza umana. Il reportage ci accompagna in un viaggio a 360°: dalla preistoria arriva al cuore della terra dei cantieri della Torino Lione, spingendosi in volo assieme ai mezzi della Guardia Costiera. 36 opere fotografiche in esposizione per addentrarsi in questo mondo.

Con un impatto stimato di oltre un milione e duecentomila visitatori si mira a valorizzare un intero comparto d’eccellenza poco conosciuto ai non addetti ai lavori. «Propeller Club presenta una mostra fotografica di Alessio Franconi che esplora il fulcro vitale dei porti e delle infrastrutture logistiche. Con scatti intensi e innovativi, l’esposizione rivela il dinamismo del trasporto merci, dove tradizione e tecnologia si incontrano per dare vita a paesaggi urbani in continuo movimento. Un viaggio visivo che celebra la sinergia tra efficienza operativa e bellezza industriale» dice Riccardo Fuochi, presidente The International Propeller Club – Port of Milan.

Secondo Franconi «la logistica è la magia dell’interconnessione, precisa e meticolosa, che unisce i puntini sulle mappe. Ogni linea tracciata tra quei puntini è un viaggio di persone e merci. L’uomo viaggia e commercia sin dall’alba dei tempi ma mai con la rapidità dell’oggi. Dietro a ogni viaggio si celano imprese e persone che garantiscono che il viaggio sia possibile e sia in sicurezza. Con questo reportage voglio portare lo sguardo su ciò che normalmente non vediamo, ciò che c’è dietro a quelle linee».

Il reportage sarà in esposizione fino al 20 maggio nello spazio PhotoSquare al Terminal 1 di Malpensa.

Main supporters Logwin, OLG One Logistic Group, Malpensa Intermodale oltre ai supporters THAMES Marine & Logistics uw e Larizza Consulting Insurance Broker. ”

Si ringrazia per la collaborazione Guardia Costiera, EU Centro Comune di Ricerca – Ispra, TELT Torino Lione, The International Propeller Club – Port of Mantua, MU.MA Galata Museo del Mare, Genova, Civico Museo Archeologico di Milano”.

Con il patrocinio di: Commissione Europea, Guardia Costiera, Provincia di Mantova, Assologistica, Noack Culture Container, Associazione Italia Hong Kong.