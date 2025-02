Incidente con sette veicoli in A8, oltre 10 chilometri di coda verso Milano

AGGIORNAMENTO delle ore 9.20

La società Autostrade comunica che l’incidente è stato risolto. Rimangono code a tratti in direzione Milano ma il traffico transita su tutte le corsie disponibili.

Un’altra giornata di passione per i pendolari diretti a Milano in autostrada. Un incidente che ha coinvolto diversi mezzi ha bloccato il traffico dalle 7,30 circa del mattino di oggi (martedì 4 febbraio) nel tratto tra Legnano e Cascina Merlata in direzione del capoluogo. (foto di repertorio)

Secondo quanto comunicato dalla società di gestione delle Autostrade, sono ben sette i mezzi coinvolti nella carambola avvenuta al chilometro 0,800 dell’Autolaghi. Una situazione che ha creato una coda misurata in ben 11 chilometri nonostante le quattro corsie consentano un deflusso parziale del traffico.

Le ripercussioni dell’incidente si avvertono anche sul ramo lariano, la A9, con code tra Origgio ovest e il bivio per la A8. Sul posto sono giunti sia i mezzi di soccorso sia il personale tecnico, sia le forze dell’ordine.

Le Autostrade consigliano, per chi si dirige verso la Milano-Venezia, di seguire le indicazioni per la Tangenziale Ovest con rientro alla barriera di Milano Ghisolfa.