Incidente in Largo Flaiano, la testimonianza: “Ho sentito lo schianto e ho chiamato i soccorsi”

Anna abita in una palazzina al sesto piano, affacciata su Largo Flaiano. La notte tra sabato 24 febbraio e domenica 25 febbraio ha sentito un forte botto ed è stata tra le prime ad intervenire per prestare i primi soccorsi. Ecco il suo racconto.

Galleria fotografica Schianto nella notte in Largo Flaiano a Varese 4 di 8

«La mia casa è affacciata sulla nuova rotonda. In questi mesi ne ho viste di tutti i colori, ma mai come la scorsa notte – racconta -. Intorno alla 1.40 io e mio figlio Mike Ernesto abbiamo sentito uno schianto fortissimo e ci siamo subito affacciati dal balcone. Abbiamo visto la macchina schiantata sul guardrail e poco dopo è sceso il ragazzo. Abbiamo subito chiamato i soccorsi che sono arrivati nel giro di pochi minuti. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco e poi la polizia locale che è rimasta fino all’alba per i rilievi e per rimuovere il mezzo».

L’auto, una Audi Q8, era guidata da un ragazzino 15enne che avrebbe preso il mezzo all’insaputa dei genitori, particolari emersi nella giornata di lunedì 24 febbraio. Per lui, uscito incolume dallo schianto, si prospetta una multa salatissima.

Le telecamere di video sorveglianza dell’incrocio hanno ripreso la scena: il veicolo che arriva, sorpassa in doppia striscia continua e al rientro urta il palo della segnaletica e sbatte contro il guardrail. Il 15enne avrebbe percorso una ventina di chilometri prima di arrivare a Varese. Sono stati sentiti anche i genitori del giovane e attivate tutte le procedure del caso. Sull’episodio indaga la polizia locale di Varese.