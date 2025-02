Incidente sul lavoro a Rogeno: operaio precipita da quattro metri, grave all’ospedale di Varese

I vigili del fuoco del distaccamento di Erba e della sede centrale di Como sono stati chiamati poco dopo le 8.40 di oggi, giovedì 27 febbraio, per soccorso persona, infortunio sul lavoro, in via ai Campi a Rogeno.

La dinamica è in fase di accertamento, ma secondo una prima ipotesi un carro ponte ha urtato un cestello a pantografo provocando il ferimento di due operai intenti a effettuare lavori di manutenzione nei pressi di una fonderia.

Il mezzo da lavoro con cestello si è ribaltato, causando la caduta di un operaio di 70 anni da un’altezza stimata tra i 4 e i 6 metri. L’uomo ha riportato traumi al torace, all’addome, alla schiena e a un arto inferiore. A causa della gravità delle ferite, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese.

Un altro operaio, 42 anni, è riuscito a saltare fuori dal cestello durante il ribaltamento, ma ha subito un trauma a un arto inferiore. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, l’ATS, l’elisoccorso, un’auto infermieristica e due ambulanze.