Incontro formativo dell’Asst Valle Olona sulla traumatologia dello sport

Il prossimo 28 febbraio si terrà a Malpensa Fiere un evento scientifico dal titolo “Diagnosi nello sportivo, confronto tra radiologo, ortopedico e medico dello sport” organizzato dalla dr.ssa Cecilia Pasquali, con la Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP).

Local Host sarà il dr. Miguel Bucci neo Direttore del Reparto di Ortopedia e Traumatologia di Busto Arsizio; Presidente Onorario sarà il dr. Carlo Montoli, past president della SICP.

Questo evento, patrocinato dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, dalla Federazione Italiana Medici dello Sport e da ASST Valle Olona, è un corso che ha l’obiettivo di formare gli specialisti medici ma anche i fisioterapisti, gli infermieri e i podologi riguardo ad alcune tematiche di traumatologia dello sport.

Interverranno infatti molti medici conosciuti, ortopedici della Società Italiana di Chirurgia del Piede e della Caviglia, radiologi e medici dello sport impegnati a livello nazionale nel calcio, nel Triathlon e in altri sport.

La parte pratica di ecografia sarà guidata dal dr. Marco Calvi, radiologo presso ASST Sette Laghi. Il reparto di Ortopedia e Traumatologia di Busto Arsizio ha sempre avuto una notevole esperienza in traumatologia dello sport; questo corso – in cui sono coinvolti alcuni medici dello staff del dr. Bucci – sarà un modo per continuare la tradizione bustocca.

Inaugureranno la giornata scientifica il Direttore Generale e il Direttore Sanitario di ASST Valle Olona.