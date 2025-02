Influenza: la Lombardia è entrata nella fascia di “alta intensità”

La Lombardia è entrata nella fase di “alta intensità” per l’epidemia di influenza. Nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio si è raggiunta l’incidenza del 18,26 per mille.

In forte aumento i casi nella fascia pediatrica soprattutto nei bambini sotto i cinque anni di età, dove il tasso è pari a 43,3 casi per mille assistiti. Tra i giovanissimi 4 – 14 anni il tasso è del 20,7 per mille, nella popolazione adulta è del 18 e tra gli over 65 supera il 9 per mille.

L’andamento è leggermente più basso a livello italiano dove il tasso è di 17,3 casi ogni mille assistiti.

La Lombardia è entrata in zona “rossa” insieme ad altre 5 regione mentre Abruzzo e Sardegna hanno toccato il livello di picco massimo.

La circa epidemica in Italia è ancora in crescita e sta raggiungendo i livelli dello scorso anno quando si registrò il record di casi degli ultimi 15 anni.

In Italia, i casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 1.021.000, per un totale di circa 8.810.000 a partire dall’inizio della sorveglianza