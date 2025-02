Infrasettimanale in Eccellenza: cinquina Solbiatese, la Caronnese passa a Saronno

Turno infrasettimanale per il Girone A di Eccellenza che non ha fatto mancare gol, emozioni e anche qualche risultato a sorpresa. A fare la voce grossa è stata la Solbiatese che ha schiacciato con un netto 5-1 il Cinisello con la tripletta di Silla e la doppietta di Torraca. Scatto in avanti per i nerazzurri in testa alla classifica, anche grazie all’Ispra che infila la seconda vittoria dal ritorno di mister Ulissa Raza e batte 1-0 la Rhodense con la rete di Todaj. Cade anche il Mariano, sconfitto 2-0 dal Pavia al “Fortunati” nello scontro di alta classifica. Pavesini che ora restano da soli al secondo posto.

Importante vittoria nelle zone nobili per la Caronnese che espugna Saronno con le marcature di Cannizzaro e Paltrinieri. Passo falso per la Sestese, sconfitta in casa 1-0 dalla Lentatese, mentre alla Vergiatese basta il rigore in apertura di match di Caricati per superare il Legnano (leggi qui).

Sugli altri campi sfruttano il turno casalingo l’Ardor Lazzate, che supera 3-2 il Meda, il Casteggio, che batte 2-0 la Base 96, e il Robbio che di misura ha la meglio sul Sedriano 1-0.