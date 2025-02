Inizia bene la stagione degli Skorpions: Aquile Ferrara battute 15-12

(Foto Robby Marcellini)

Non è stata una passeggiata, ma iniziare la stagione con una vittoria è sempre positivo. Al “Franco Ossola” gli Skorpions Varese hanno ottenuto un successo alla prima giornata di campionato superando 15-12 le Aquile Ferrara, formazione all’esordio nella massima serie.

Dopo lo 0-0 del primo quarto, nel secondo gli Skorpions hanno aperto le marcature con un passaggio da touchdown del quarterback Hamish McClure verso Matteo Rai, seguito dal punto addizionale che ha arrotondato il punteggio sul 7-0. Le Aquile hanno risposto prontamente con un passaggio del quarterback americano Aaron Allen verso il ricevitore One Williams, accorciando le distanze a 7-6; a fare la differenza la mancata conversione del calcio aggiuntivo che ha permesso ai ragazzi di coach Volek di andare all’intervallo avanti di un punto.

Il sorpasso delle Aquile è avvenuto al rientro dagli spogliatoi con un altro passaggio vincente di Allen per Williams, ma anche in questo caso non è andato a segno il punto aggiuntivo. Il controsorpasso dei varesini è arrivato con la ricezione di Riccardo Crosta, seguita dalla trasformazione da due punti, che ha fissato il punteggio sul 15-12.

Nel finale la difesa degli Skorpions è riuscita a fermare le ambizioni ferraresi riuscendo a portarsi a casa la vittoria e iniziare la stagione con una “W”.