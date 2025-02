Investe ciclista a Legnano e scappa: indagato dalla Polizia un 50enne della provincia di Varese

Un uomo di 50 anni, residente nella provincia di Varese, è stato indagato per omissione di soccorso e lesioni personali stradali, dalla Polizia di Stato di Legnano. L’uomo non si era fermato a soccorrere il ciclista che aveva investito in una rotatoria. I fatti risalgono alle prime luci dell’alba di mercoledì 12 febbraio, quando gli agenti della volante del commissariato sono intervenuti in viale Sabotino angolo via Novara, all’altezza della rotatoria, dove era stato segnalato un sinistro stradale in cui era coinvolto un ciclista di 42 anni. Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato la presenza di un’autolettiga con i sanitari che hanno prestato le prime cure all’uomo coinvolto, un cittadino bengalese domiciliato in città, il quale ha riferito che dopo avere impegnato la rotatoria, ad un certo punto un’autovettura, di cui forniva delle frammentarie informazioni sul numero parziale di targa e modello, non ha dato la precedenza sino a collidere con la bici da lui condotta, cadendo rovinosamente sul manto stradale.

Il conducente dell’autovettura, dopo essere sceso dal veicolo ha inveito nei confronti del ciclista e d’iniziativa ha spostato la sua bici al margine della carreggiata, per poi risalire a bordo del proprio veicolo e allontanarsi in direzione della periferia. I poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato di via Girardelli, attraverso la visione dell’impianto di videosorveglianza cittadino e alle indicazione della vittima, hanno potuto verificare la dinamica dell’incidente constatando l’impatto tra un’autovettura del genere utilitaria che alla rotatoria indicata non dava la precedenza a un velocipede che aveva già impegnato la medesima rotatoria, andando a urtare con la parte anteriore del veicolo e lo stesso velocipede. Da successivi accertamenti, gli agenti sono risaluti alla targa del veicolo coinvolto, rintracciando il proprietario, al quale una volta convocato negli uffici del commissariato è stato constatato quanto emerso dalle indagini.

Sono stati effettuati dei rilievi fotografici sull’autovettura che presentava un segno di colore nero presente nel paraurti anteriore lato sinistro (guida), che risultava essere il punto d’impatto avvenuto con il velocipede. Il ciclista – che ha sporto querela il giorno successivo all’incidente – è stato dimesso dall’ospedale nella stessa giornata con una prognosi di sette giorni. Il conducente dell’autovettura è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio per la violazione dei reati di omissione di soccorso e lesioni personali stradali. La patente di guida è stata ritirata e trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Milano ai fini della sospensione, che per questa grave fattispecie di reato, va da diciotto mesi sino a cinque anni.