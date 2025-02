“Io e Te”: la nuova produzione di Officina Carbonara a Spazio Yak

In occasione del weekend di San Valentino Spazio Yak ospita uno spettacolo che indaga la complessità della vita di coppia, una commedia romantica e agrodolce.

Officina Carbonara, all’interno dell’Impresa Sociale Karakorum, è una factory che si occupa della produzione di diversi prodotti artistici.

IO E TE è un progetto della compagnia Arrigazzi/De Mandato, che da anni collabora con Karakorum e Spazio Yak.

IO E TE è una storia piccola e grande come la vita, una commedia agrodolce che racconta l’incontro e gli alti e bassi di una coppia, attraversando due decenni e affrontando le piccole e grandi “avventure” della quotidianità. Sempre in bilico tra la commedia e la tragedia tutto è racchiuso nell’intreccio tra dolore e allegria, noia e gelosia, nascita e malattie in una continua altalena di emozioni.

Un dialogo serrato tra due personaggi “sghembi”, bizzarri e commoventi che creano un mondo a due, tra battute e disastri, liti e alberi di Natale. Lo spettacolo ci accompagna in un viaggio lungo due vite, tra scene brevi e anni che volano, tra canzoni pop e musica da camera, citazioni e solitudini che s’incontrano.

Un viaggio lungo una vita, ogni quadro è un momento di questa storia, dall’incontro all’addio, dalla gioia alla malattia in un continuo andirivieni di sensazioni, dolce e crudele come la vita, i personaggi crescono e invecchiano ma in una dimensione “magica” a metà tra la memoria e il dimenticare.

Perché in fondo Io e Te siamo noi. Nessuno escluso.

CREDITI: Di Allegra de Mandato | regia Emanuele Arrigazzi | con Emanuele Arrigazzi e Susanna Miotto e con la voce di Sofia Arrigazzi | scene e costumi di Erika Carretta | fonica Jacopo Trapani | un progetto Arrigazzi\de Mandato | produzione Officina Carbonara

DOVE E QUANDO:

Venerdì 14 e Sabato 15 Febbraio, ore 21.00

SPAZIO YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese

BIGLIETTI ONLINE:

Intero 12€ + prevendita

Ridotto (under 18, over 65, allievi di Spazio YAK, abbonati VareseNews) 8€ + prevendita

Ridotto under 25 il venerdì: 6€ + prevendita

BIGLIETTI IN CASSA:

Intero 14€

Ridotto 10€

Maggiori informazioni su www.spazioyak.it e contattando info@karkorumteatro.it