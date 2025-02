Il due volte vincitore del Giro d’Italia Ivan Basso entra nel Consiglio di amministrazione di Kometa Italia insieme a Fabio Valle che già ricopre il ruolo di Chief Commercial Officer di Kometa, partner ufficiale del Giro d’Italia.

Il campione varesino, alla guida del team ciclistico Polti-Visit Malta, contribuirà con la sua esperienza di corridore e team manager allo sviluppo sul mercato italiano di Kometa, azienda agro-alimentare specializzata nella lavorazione e trasformazione di carni suine e avicole, con sedi in Ungheria e in Italia e una distribuzione sui mercati internazionali, in oltre 40 Paesi nel mondo.

I due nuovi consiglieri di amministrazione affiancano nel Board Amadio Contenti, presidente del Cda, Filippo Negri, direttore di Kometa Italia e Giuseppe Ballerini, responsabile vendite settore carne di Kometa 99 zrt e membro del suo cda.