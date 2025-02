“La bellezza di una buona azione”: a Varese la cerimonia di premiazione

Sabato 22 febbraio alle 11 nel Salone Estense del Comune di Varese (via Luigi Sacco, 5) si terrà la cerimonia di premiazione della terza edizione del premio “La bellezza di una buona azione”, istituito in memoria di Giancarlo Pignone, figura di riferimento nel sociale e nella politica, che ha sempre creduto nel progetto di Harambee.

La terza edizione del Premio è interamente dedicata ai progetti di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo e in via di transizione dell’Africa, con l’obiettivo di promuovere iniziative di economia circolare capaci di generare sviluppo sostenibile.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento ex aequo e il contributo di 1.500 euro sono le associazioni “Un Villaggio per Amico ETS” e “Medici con l’Africa CUAMM Varese ODV”, due realtà impegnate in progetti di grande impatto sociale.

Alla cerimonia interverranno l’on. Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera dei Deputati e presidente della Fondazione Harambee, e Davide Galimberti, Sindaco di Varese.