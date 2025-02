La “Canavesi” di Gorla Maggiore ha un nuovo presidente: Stefano Zanini

Una delle società ciclistiche più longeve della provincia si affida a un grande nome del pedale varesotto, Stefano Zanini. L’ex velocista, capace di vincere una trentina di corse tra i professionisti (compresa un’Amstel e le tappe finali di Giro e Tour) diventerà il nuovo presidente della “Severino Canavesi” di Gorla Maggiore.

L’investitura ufficiale è prevista per venerdì 7 febbraio nel corso di una serata organizzata al NUMM, il centro culturale che si trova in piazza Martiri della Libertà a Gorla Maggiore. Durante l’incontro aperto al pubblico saranno illustrati il programma sportivo della “Canavesi” per il 2025 e il nuovo organigramma che farà capo al popolare “Zazà”.

Classe 1969, professionista per ben 17 stagioni con alcune delle maglie più importanti del ciclismo internazionale, Zanini è attualmente direttore sportivo della XDS Astana, il team con cui collabora da diversi anni. Tempo fa raccontò il Giro d’Italia con una rubrica quotidiana su VareseNews.

Durante l’incontro del NUMM, condotto da Michele Marocco, ci sarà anche la presentazione di “Varese Pedala”, l’ultimo volume del giornalista Sergio Gianoli che ripercorre in 175 pagine e quasi 200 immagini ben 131 anni di storia ciclistica del territorio dei Sette Laghi, a partire dal 27 agosto 1893.