La Filarmonica “Puccini” di Viggiù celebra la tradizione con il Concerto di Ringraziamento

Domenica 9 febbraio 2025 alle ore 17.00, la Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano a Viggiù ospiterà il tradizionale Concerto di Ringraziamento della Filarmonica “Giacomo Puccini 1822 Aps, un appuntamento musicale atteso e amato dalla comunità. L’ingresso sarà libero, offrendo a tutti la possibilità di vivere una serata all’insegna della grande musica.

Il Concerto viene definito di Ringraziamento in quanto, soprattutto in passato, rappresentava il modo in cui la Filarmonica esprimeva la propria gratitudine alla popolazione di Viggiù per il sostegno e la generosità dimostrati nel corso dell’anno. Oggi la tradizione continua, mantenendo vivo lo spirito di riconoscenza e offrendo un momento di condivisione attraverso la musica.

Il tema scelto per questa edizione è la danza, un viaggio musicale che attraversa epoche e stili diversi, portando sul palco celebri brani che evocano il movimento, il ritmo e l’energia della danza. Tra le composizioni in programma spiccano il celebre Bolero di Maurice Ravel, in occasione del 150° anniversario della sua nascita, e il Theme d’Orgue tratto dalla Terza Sinfonia di Camille Saint-Saëns, di cui ricorrono i 190 anni dalla nascita.

A Little Concert Suite di Alfred Reed è una raccolta di quattro movimenti che si ispirano a forme di danza classiche, passando dall’energica Intrada alla graziosa Siciliana, per poi sfociare nella vivacità dello Scherzo e concludersi con l’esuberante Gigue. Con Mazama, Legend of the Pacific Northwest, Jay Chattaway ci porta nelle terre leggendarie del Nord America, dove la danza si fonde con la narrazione delle antiche tradizioni indigene e la potenza dei paesaggi vulcanici. Il brano dipinge con suoni epici e avvolgenti la forza della natura e il legame spirituale con la terra.

Le Byzantine Dances di Carol Brittin Chambers trasportano l’ascoltatore in un viaggio musicale tra le antiche sonorità dell’impero bizantino, con melodie e ritmi avvolgenti. Spain di Chick Corea, celebre brano jazz dal ritmo incalzante e dalle sonorità latine, porterà una ventata di energia e vitalità, mentre Supernova di Thierry Deleruyelle concluderà il programma con un’esplosione di suoni imponenti e atmosfere avvincenti.

La Filarmonica G. Puccini di Viggiù, fondata nel 1822, vanta una lunga storia di tradizione musicale e culturale. La sua nuova sede, situata a Viggiù, è pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica e imparare a suonare uno strumento, offrendo un’opportunità unica di crescita artistica e personale.

La direzione musicale del concerto è affidata al Maestro Mauro Donadini, che guiderà la Filarmonica in questa straordinaria celebrazione della musica e della danza. Un’occasione speciale per apprezzare il talento dell’ensemble e lasciarsi trasportare dal ritmo e dalle emozioni di una serata unica.