Una giornata speciale per festeggiare un compleanno importante e aprire un anno altrettanto rilevante. La Finazzi Serramenti ha scelto di festeggiare i primi 44 anni di vita con una mezza giornata di team building aziendale in un’azienda storica del Varesotto, il Birrificio Poretti.

Galleria fotografica La Finazzi Serramenti compie 44 anni e festeggia con una giornata di team building al Birrificio Poretti 4 di 14

Il compleanno della ditta Finazzi Serramenti si celebra martedì 4 febbraio e quest’anno si apre un capitolo chiave della storia dell’azienda che entra nel suo 45 anno di vita, un traguardo di tutto rispetto.

«C’erano tutti i dipendenti dell’azienda, compresi commerciali, tecnici e posatori ed è stata una giornata stupenda all’interno del birrificio, ci hanno raccontato tutta la loro storia da quando è nata, come si è evoluta e da quando poi dopo l’ha presa il gruppo Casberg, compresi tutti i progetti che hanno per il futuro – spiega Fabio Giacobbo, titolare della Serramenti Finazzi -. Queste giornate sono importanti per cercare di fare gruppo all’interno dell’azienda, mantenere sempre un clima sereno e conoscersi meglio anche al di fuori dell’ambiente lavorativo».