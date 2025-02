La Lombardia non ha più la miglior sanità in Italia. “Giudizi inaccettabili” commenta il presidente Fontana

La sanità lombarda non è più la migliore d’Italia. Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) ha analizzato i dati 2023 relativi a 88 indicatori, suddivisi nei tre principali macro-livelli di assistenza:

Prevenzione collettiva e sanità pubblica con 6 indicatori

Assistenza distrettuale con 10 indicatori

Assistenza ospedaliera con 8 indicatori

Oltre a questi livelli, il sistema monitora anche i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e i Percorsi Diagnostico-Terapeutico Assistenziali (PDTA), che coinvolgono più ambiti di assistenza.

I risultati delle migliori regioni

In base alle valutazioni, la sanità lombarda cede il primato ad altre regioni come Piemonte, Veneto Emilia Romagna e Toscana. Il sistema lombardo è più che sufficiente in tutte le aree ma non il top.

I suoi risultati sono stati 95 per la prevenzione, 76 per il distretto e 86 per l’area ospedaliera. Il Piemonte ha ottenuto 93, 90 e 87; il Veneto 98, 96 e 94, l’Emilia Romagna 97,89 e 92 e poi la Toscana con 95,95 e 96.

Il commento del Governatore Fontana

I risultati non sono piaciuti al Presidente della Regione Attilio Fontana: «Sono cose assolutamente inaccettabili. I parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della sanità, sono cose cervellotiche che hanno l’obiettivo di penalizzarci. Sono dati che si fondano su questioni che non c’entrano niente, codici interpretabili in differenti modi, tra diverse aziende sanitarie e Regioni. Non può essere questo il metodo di giudizio del funzionamento della sanità. Sono tutte, se posso usare un termine giuridico, puttanate».

La valutazione del NSG e degli indicatori CORE, che sono un sottoinsieme progettato per valutare sinteticamente l’erogazione dei LEA, permettono di:

Confrontare i dati con misure di riferimento, considerando l’andamento nel tempo. Attribuire un punteggio a ciascun indicatore su una scala predefinita. Determinare un risultato regionale, stabilendo se l’erogazione dei LEA rientra nei livelli garantiti. Monitorare il livello nazionale, per confrontare l’Italia con altri Paesi.

Le replica del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha replicato al governatore Fontana spiegando che non si tratta di classifiche ma di pubblicazioni periodiche, in ottemperanza alla normativa vigente, dei dati relativi alla corretta erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e rappresenta un meccanismo alla cui elaborazione le Regioni partecipano attivamente mediante i propri rappresentanti tecnici.

La reazione del Governatore Fontana ha innescato anche una serie di risposte da parte dell’opposizione

«Quel che c’è di inaccettabile non sono le classifiche del ministero, che tra l’altro arrivano dopo altre che avevano già sottolineato la caduta del servizio sanitario lombardo rispetto a quello di altre regioni, ma, piuttosto, l’immobilismo della giunta lombarda che ha fatto lievitare le liste d’attesa e indebolito la medicina territoriale, lasciati soli medici e infermieri e impedito peraltro ai cittadini lombardi di potersi esprimere attraverso un referendum. Di questo discuteremo nella conferenza regionale che terremo il 14 e 15 marzo prossimo a partire dalla nostra proposta di legge iniziativa popolare per la quale abbiamo raccolto 100 mila firme» ha commentato il consigliere regionale del PD Samuele Astuti

Nicola Di Marco, presidente M5S Lombardia: «Quello che per Fontana è inaccettabile per noi è incomprensibile. Oggi il presidente ci ha fatto ricordare i tempi del Covid dove il suo bersaglio preferito era il ministro Speranza. Qualcuno gli ha detto che l’attuale ministro è della sua stessa maggioranza? I criteri di inaccettabilità per Fontana sulla sanità in Lombardia, riguardano uno status symbol, un’apparenza, un tono da mantenere per riempirsi la bocca della solita, anacronistica, parola: eccellenza! Basta, presidente, perché questo è davvero inaccettabile! Chiediamolo ai lombardi di stilare la classifica sulla qualità delle cure, sulla mancata prevenzione per colpa delle infinite liste di attesa. Medici base e presidi territoriali smantellati che obbligano i lombardi a intasare i pronto soccorso per qualsiasi malessere. In Lombardia un medico su due pensa di lasciare il lavoro. Per non parlare delle solo 7 case della comunità ad oggi in lombardia che hanno i requisiti di idoneità, a quasi tre anni dalla riforma. Questo è inaccettabile. Divertente, però, leggere Fontana ogni giorno contro FdI. Presidente, tutto bene?»