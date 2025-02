La monaca di Monza parla dell’oggi: “Io sono qui“ al teatro di Cassano Valcuvia

Sabato 1 marzo alle ore 21.00, al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, andrà in scena Io

sono qui. Lamonacamonza, uno spettacolo di Gianluca Favetto, interpretato da Lilli

Valcepina, con musiche originali di Giorgio Li Calzi e disegno luci di Andrea Violato.

L’opera esplora la figura enigmatica della Monaca di Monza, personaggio storico e letterario

che ha attraversato i secoli, diventando simbolo universale.

Nata più di quattro secoli fa, la sua storia, ripresa in numerosi racconti, continua a parlarci oggi, trasmettendo un potente messaggio che resiste nel tempo.

Lo spettacolo si concentra sulla figura di Marianna Maria Virginia De Leyva Marino (1575-

1650), conosciuta anche come Gertrude, una donna complessa, dalle mille sfaccettature. Il monologo dà voce alle sue diverse personalità: la bambina abbandonata, la figlia devota, la giovane che sogna una vita lontano dal convento, la religiosa, la nobile, l’amante, la peccatrice, la madre disperata, la condannata, la penitente e la redenta. Ogni identità convive nel conflitto interiore della Monaca di Monza, rendendola metafora delle sfide che ogni donna affronta, anche quella di oggi.

Attraverso l’interpretazione dell’attrice, la monaca di Monza si presenta e si rappresenta. Fa propri i racconti altrui e, attraverso le parole che pronuncia, ricompone in un mosaico i frammenti delle sue molteplici esistenze. Discute con se stessa, si confessa, cercando di capire e accettarsi. Ricompone le sue anime di bambina, orfana, ribelle e penitente in un unico cuore, un’unica voce. In questo modo, il personaggio riunisce in un solo tempo – il tempo del teatro, che è quello della condivisione – passato, presente e futuro, letteratura e vita, immaginazione e esperienza reale, cronaca e leggenda.

Lo spettacolo fa parte di Latitudini, la stagione promossa da Teatro Periferico e Karakorum

Teatro diffusa tra i comuni dell’Alto Varesotto.

Il teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in Via IV Novembre, 4

BIGLIETTO: intero €12 ridotto €8 (under 18, over 65 e allievi di Teatro Periferico) / €5 (under

12)

INFO E PRENOTAZIONI: Tel 334.1185848 – 347.0154861 (anche Whatsapp)

info@teatroperiferico.it