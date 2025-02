La Mv Agusta Superveloce 1000 Serie Oro conquista il Good Design® 2024

La MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro ha ricevuto il Good Design® 2024 Award, assegnato dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e dal The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Il premio riconosce ogni anno i migliori progetti nel campo del design industriale e dell’innovazione tecnologica.

MV Agusta ha sviluppato la Superveloce 1000 Serie Oro come sintesi tra design e tecnologia. Prodotta in 500 esemplari numerati, riprende linee ispirate alle moto da corsa del passato, abbinate a soluzioni ingegneristiche moderne.

Il Good Design® Award, fondato nel 1950 a Chicago, è uno dei riconoscimenti più longevi nel settore. L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di aziende provenienti da oltre 56 Paesi, valutate in base a criteri come innovazione, funzionalità, qualità formale, ergonomia e sostenibilità. Tra i marchi premiati figurano anche Ferrari, Lamborghini e Pininfarina.

Luca Martin, membro del consiglio di amministrazione di MV Agusta Motor S.p.A., ha commentato:

«Il Good Design® Award è un riconoscimento di qualità apprezzato a livello internazionale. Questo risultato conferma il lavoro di MV Agusta nel coniugare tradizione e innovazione nel settore motociclistico».