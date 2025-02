La proposta della Lega di Luino: destinare la caserma di Fornasette per i “Cacciatori delle Alpi”

Il dibattito che prosegue da giorni in merito alla ristrutturazione della ex caserma dei carabinieri in località Fornasette, che in prima ipotesi prevederebbe l’arrivo di 30 migranti richiedenti asilo, «ha reso ancor più evidente la differenza di visione che hanno maggioranza e minoranza consigliare rispetto al futuro della nostra Città, a quali sono i problemi che il nostro territorio sta vivendo e cosa bisognerebbe fare per risolverli». Così il consigliere comunale di minoranza Davide Cataldo del gruppo consiliare #Luinesi (Lega).

«Partendo da questo presupposto», afferma Cataldo «ritengo che gli investimenti fatti sui lavori di ristrutturazione della caserma, che sono in corso di realizzo e dovrebbero terminare nel mese di marzo, debbano essere comunque riconosciuti come una grande opportunità da sfruttare, da tempo infatti la nostra zona e i nostri boschi vivono un momento di particolare insicurezza e l’ottimo lavoro svolto dall’ On. Stefano Candiani e dal consigliere provinciale Sergio Ghiringhelli hanno portato a settembre al grande risultato di costituire un nuovo raggruppamento Carabinieri Cacciatori delle Alpi (nella foto, un reparto dei cacciatori) che avrà sede a Cascina Malpensa, località che dista dal comune di Luino circa 50 km».

«Penso che un’idea importante per il nostro territorio e potrebbe essere quella di chiedere di destinare la caserma appena ristrutturata a distaccamento decentrato proprio del nuovo raggruppamento carabinieri Cacciatori delle Alpi, che possa diventare il loro punto operativo di zona, il luogo dove potrebbero fermarsi al termine delle operazioni, spesso notturne, in questa zona e dal quale potrebbero partire in maniera più rapida tutti i loro interventi per le eventuali operazioni nel Nord Verbano. Questa iniziativa potrebbe valorizzare meglio gli investimenti sulla struttura, implementare in termini di risorse umane il Comando di Compagnia di Luino e anche riportare una situazione di presidio e controllo al confine di Fornasette, dando così seguito alle preoccupazioni espresse dal lato svizzero. Ho sottoposto proprio in data odierna all’On. Candiani e al consigliere provinciale Ghiringhelli questa istanza».