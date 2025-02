La Protezione Civile di Laveno Mombello rinnova il Consiglio direttivo e nomina il nuovo Coordinatore

Mercoledì 19 febbraio si è tenuta l’assemblea del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Laveno Mombello, convocata per eleggere il nuovo Coordinatore e il Consiglio Direttivo che guideranno il gruppo per il prossimo triennio. Durante la riunione, i volontari iscritti al Gruppo hanno eletto come nuovo Coordinatore operativo Grazia Andriani, che con dedizione e competenza assumerà la guida della Protezione Civile comunale.

Nel suo intervento, la nuova Coordinatrice ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ha espresso grande entusiasmo, impegnandosi fin da subito a garantire il supporto alla comunità locale, rafforzando il livello di preparazione e il coordinamento delle operazioni di soccorso e assistenza, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il Sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino ha rivolto un sentito ringraziamento al Coordinatore uscente Claudio Perozzo, per il suo instancabile impegno a servizio della comunità per quasi trent’anni e ha augurato buon lavoro alla neoeletta Grazia Andriani. Nel corso dell’assemblea si è inoltre proceduto alla nomina dei cinque componenti del Consiglio Direttivo, organo di nuova istituzione, che avrà il compito di supportare la Coordinatrice operativa nella pianificazione delle attività del Gruppo.

I membri eletti sono: Luigi Camarda; Marco Demicheli; Paolo Gattinoni; Mattia Lanteri; Marco Roncaglioni L’incontro è stato anche l’occasione per la presentazione del nuovo regolamento, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso luglio in ottemperanza a quanto disposto dalle normative attualmente in vigore in materia di Protezione Civile. Questo documento rappresenta un passaggio cruciale per il miglioramento e la strutturazione delle attività del Gruppo, rispondendo alle nuove sfide legate alla prevenzione e alla gestione delle emergenze, anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso.

A chiusura dell’assemblea, il sindaco Santagostino ha delineato i prossimi obiettivi del Gruppo Comunale, evidenziando l’importanza di rafforzarne la struttura, sia in termini di numero di volontari attivi sia nell’ampliamento delle dotazioni e attrezzature necessarie per affrontare le esigenze di un territorio fragile, condiviso con altre comunità locali.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio sostegno alla Protezione Civile, riconoscendone il ruolo fondamentale nella tutela e nella sicurezza della cittadinanza.