“La sanità va pagata: se non lo fanno i frontalieri lo si chieda ai comuni”

«Qualcuno deve pagare i costi della sanità: se non saranno i frontalieri dovranno farlo i Comuni».

Il Ministro dell’Economia e della Finanze Giancarlo Giorgetti interviene sulla tassa della salute dei vecchi frontalieri, previsti dalla Finanziaria del 2024 e che l’assessore Bertolaso chiede venga pagata dai lavoratori in Canton Ticino con autodenuncia.

Sindacati e Partito democratico si sono mobilitati contro quella che viene definita una tassa incostituzionale, perchè i frontalieri hanno diritto alla salute, come previsto dall’arti 32, ricordando che i costi vengono già sostenuti attraverso i ristorni, la quota di tasse pagate in Svizzera ma che viene restituita ai comuni di residenza nella fascia di confine proprio per i servizi utilizzati anche dai frontalieri.

Il Ministro a ricordato che la stessa Svizzera non considera le tasse un contributo per pagare la sanità, tant’è che viene richiesta un’assicurazione privata ulteriore: « La questione è comunque in capo a Regione Lombardia che deciderà come agire»