La Scuola Europea di Varese rafforza il proprio impegno solidale con le associazioni del territorio e oltre

La Scuola Europea di Varese dimostra il proprio impegno a favore della solidarietà e della cooperazione con le associazioni benefiche. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione dell’intera comunità scolastica e al generoso contributo delle famiglie, il mercatino di Natale si è confermato un grande successo, offrendo un’importante occasione di condivisione e sostegno a diverse realtà associative.

Durante la settimana, studenti di ogni età, docenti e la direzione della scuola hanno incontrato le associazioni beneficiarie delle donazioni, conoscendo da vicino le loro attività e progetti.

Tra i destinatari del sostegno, Il Ponte del Sorriso, rappresentato da Riccardo Cappello e Emanuela Crivellaro, ha illustrato ai bambini della scuola primaria le numerose iniziative promosse per supportare le pediatrie negli ospedali di Varese, Tradate e Cittiglio. Grazie alla donazione della Scuola Europea, sarà possibile acquistare un fibroscopio, uno strumento essenziale per la diagnosi delle vie aeree nei bambini, anche neonati, in modo non invasivo. Inoltre, la scuola ha invitato tutti a partecipare al Galà della Magia, un evento benefico a sostegno di questi progetti.

Un altro momento significativo è stato l’incontro con Daniela Cosco, rappresentante di Il Pezzettino, a cui hanno partecipato sia gli studenti della primaria che quelli della secondaria. L’associazione, che gestisce due comunità di accoglienza per bambini dai 0 ai 13 anni, si impegna a offrire loro un ambiente sicuro, supporto educativo ed esperienze ricreative. La donazione della Scuola Europea contribuirà a sostenere attività sportive e musicali per i bambini accolti.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’incontro con Fabio Pasiani della Fondazione Renato Piatti Onlus, attiva da 25 anni nel migliorare la qualità della vita di persone con disabilità e autismo. Con 22 centri di assistenza nelle province di Varese e Milano, la fondazione supporta oltre 1000 persone offrendo servizi personalizzati. Gli studenti della scuola secondaria già collaborano con la fondazione attraverso attività di volontariato, mentre la primaria ha destinato parte della raccolta fondi al “Fondo di Solidarietà”, un progetto che garantisce assistenza specialistica tempestiva alle famiglie in difficoltà economica o sociale con bambini autistici.

L’impegno della Scuola Europea di Varese si estende anche oltre i confini nazionali. Il contributo raccolto verrà destinato alla Fondazione Serhiy Prytula, impegnata in Ucraina nella costruzione di ripari per proteggere i bambini dai bombardamenti, consentendo loro di continuare a frequentare la scuola in sicurezza. Inoltre, parte delle donazioni sarà devoluta al progetto SDCMT (Supporting Disabled Children Mbeya – Tanzania), che gestisce due centri per l’assistenza a 350 bambini con disabilità. La Scuola Europea contribuirà alla costruzione di strutture scolastiche accessibili e all’acquisto di dispositivi per il supporto all’apprendimento.

Infine, un importante gesto di solidarietà è stato rivolto alla popolazione della regione di Valencia, colpita da una devastante alluvione nell’ottobre 2024. L’intera comunità scolastica si è mobilitata nella raccolta di fondi destinati alla Croce Rossa per Valencia, per offrire un aiuto concreto alle famiglie colpite dalla calamità.

Grazie a queste iniziative, la Scuola Europea di Varese conferma il proprio impegno nel promuovere valori di solidarietà, inclusione e responsabilità sociale, coinvolgendo attivamente studenti e famiglie in un percorso di consapevolezza e supporto verso chi ha più bisogno.