La scuola media Vidoletti di Varese piange il professor Arnaldo Bianchi

Si è spento Arnaldo Bianchi professore di musica della scuola media Violetti di Varese. Aveva 64 anni.

Il docente si era accasciato lo scorso 13 febbraio alla cerimonia per il giorno del Ricordo al Giardino dei Giusti in via Pista Vecchia.

Era presente assieme ai suoi studenti presenti per l’accompagnamento musicale.

Il professore si era accasciato e l’intervento con le pratiche di rianimazione avevano permesso ai sanitari del 118 di trasportarlo in ospedale. Le condizioni, però, erano apparse gravi. Ieri pomeriggio le condizioni sono precipitate.

Il docente era residente a Gazzada Schianno ed era molto conosciuto nell’ambiente scolastico.

Lascia la moglie e due figli.

