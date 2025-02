La Solbiatese cambia: via Tricarico, panchina a Vito Grieco

(Foto Facebook – U.S. Lecce)

Una prima parte di stagione dominante, poi qualcosa si è rotto e la Solbiatese ha iniziato a perdere partite, sicurezza e partite. Qualche scricchiolio a dicembre, seguito da un gennaio iniziato malissimo con la brutta sconfitta in finale di Coppa Lombardia (leggi qui) e una serie di risultati altalenanti che hanno fatto perdere la vetta della classifica.

L’ultima sconfitta, 2-0 in casa della Rhodense, è così stata fatale per Danilo Tricarico che è stato esonerato dalla società nerazzurra. Oltre a lui è stato sollevato dall’incarico anche il vice Andrea Tubaldo, a Solbiate Arno anche con i due precedenti allenatori.

Per cercare di risollevare questo periodo negativo e puntare alla Serie D è stata fatta una scelta di esperienza: Vito Grieco. Classe 1971, ex giocatore di buon livello tra Serie B e Serie C, da allenatore ha avuto esperienze tra i professionisti alla guida della Pro Vercelli, poi alla Sicula Leonzio e negli ultimi anni alla guida delle squadre Primavera del Lecce e della Spal. Al suo fianco ci sarà Luca Salvalaggio, che ha giocato per 8 stagioni alla Pro Patria.

L’esordio di Grieco sarà domenica 9 febbraio in una sfida non banale, al “Chinetti” contro l’Fbc Saronno. L’obiettivo per la Solbia sarà ora quello di ripartire, ricucendo i due punti di svantaggio che ci sono da Pavia e Mariano – capoliste del Girone A pari merito – e riuscire e riportare i colori nerazzurri in Serie D.