La UYBA lotta ma cade contro Roma: sfuma il sogno della quinta piazza

Nella penultima giornata della regular season, la Eurotek UYBA Busto Arsizio viene sconfitta per 1-3 (25-19, 24-26, 23-25, 18-25) dalle capitoline della Smi Roma Volley, arrivate alla e-work Arena alla ricerca di punti preziosi per la salvezza.

Non basta un buon avvio alla Uyba Volley per fermare la determinazione della SMI Roma Volley, che si impone per 3-1 al Palayamamay e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. Le farfalle di coach Barbolini, nonostante una prova generosa, subiscono il ritorno della squadra capitolina, trascinata da una straordinaria Salas, MVP della serata con 24 punti e il 57% in attacco, e dalla difesa impenetrabile di Zannoni. Grazie a questo successo, Roma supera Firenze e sale al terzultimo posto con 20 punti, mantenendo vive le speranze di permanenza in A1. Per la Uyba, invece, la sconfitta sancisce la fine della corsa al quinto posto, ora distante quattro lunghezze a una sola giornata dal termine. Le farfalle chiuderanno la stagione regolare al sesto posto, posizione ormai certa e non più insidiabile da Bergamo o Vallefoglia, in attesa di scoprire il proprio avversario nei play-off, che sarà una tra Milano e Scandicci.

A fare la differenza nel match è stata soprattutto la grande motivazione di Roma, che ha trovato in Adelusi (15 punti), Melli (13) e nella centrale Ciarrocchi (11 con 4 muri) altri elementi chiave per il successo. Sul fronte Uyba, la migliore realizzatrice è stata Piva con 18 punti, seguita da Kunzler con 17. Coach Barbolini ha provato a cambiare l’inerzia della gara inserendo Frosini per Obossa e Lualdi per Van Avermaet nel quarto set, ma la Uyba si è trovata costantemente a inseguire, senza riuscire a fermare la spinta delle avversarie. Ora le farfalle dovranno voltare pagina e concentrarsi sui play-off, dove servirà una prestazione di alto livello per continuare a sognare.

A commentare la partita, la capitana Giuditta Lualdi: “Oggi ci aspettavamo qualcosa di più da noi, ma un calendario che sembrava più agevole con le squadre di seconda fascia alla fine, si è rivelato invece ostico perchè Firenze, Perugia e Roma hanno giocato tutte alla morte. Anche noi oggi abbiamo messo in campo la nostra voglia di vincere, ma stasera le energie iniziavano un pochino a mancare. Non è una giustificazione ma è la realtà dei fatti. Detto questo siamo orgogliose di quanto abbiamo fatto di grande fin qui e da domani ci rimettiamo a lavorare per concludere al meglio la stagione”.

La partita

Nel primo set l’avvio è equilibrato, con le laziali avanti grazie a un paio di mani out, ma Busto risponde subito con un primo tempo vincente di Sartori e una diagonale precisa di Obossa. Il primo break arriva con un ace di Van Avermaet, che porta le farfalle sul +2, ma Roma non molla e si riporta avanti con un muro vincente. Il video check conferma il punto di Sartori e la Uyba riprende fiducia: Obossa diventa protagonista con una serie di attacchi vincenti e un monster block che costringe le avversarie al time-out. Busto allunga con un altro ace di Van Avermaet, sfrutta gli errori delle avversarie e chiude il set con un primo tempo vincente della stessa centrale belga (25-19).

Il secondo set si apre con uno scambio lungo e confusionario che si chiude con un errore di Obossa, ma Sartori pareggia subito i conti. Van Avermaet si fa sentire a muro con un monster block che regala il primo vantaggio alla Uyba, ma Roma risponde colpo su colpo. Dopo un attacco vincente di Piva, le ospiti chiamano il time-out, ma al rientro in campo Van Avermaet si ripete con un altro muro decisivo. La partita resta equilibrata, con continui sorpassi e pareggi: Kunzler trova spazio con un pallonetto spinto, Roma risponde con una parallela vincente, mentre Boldini sfrutta il terzo tocco per piazzare un attacco efficace. La UYBA prova a prendere il largo con il primo tempo di Sartori e un ace di Kunzler, ma Roma rimane in scia, sfruttando anche qualche errore al servizio delle farfalle. Il match si accende nel finale: la Uyba sembra in controllo dopo un errore in attacco delle laziali, ma Roma si riporta sotto vincendo uno scambio combattuto e agganciando le avversarie sul 22-22, costringendo Busto a fermare il gioco con un time-out. Kunzler sblocca la situazione, ma il nastro ferma il servizio di Van Avermaet e Roma guadagna il set point. Busto lo annulla con Kunzler, ma un attacco vincente delle ospiti, confermato dal video check, e un errore di Obossa chiudono il set sul 24-26, riportando il match in parità.

Roma parte forte nel terzo set, imponendosi subito con una serie di muri vincenti e portandosi rapidamente sullo 0-4. Busto fatica a trovare ritmo e riesce a sbloccarsi solo con un attacco di Obossa. Piva prova a ridurre il distacco chiudendo uno scambio confusionario, ma la squadra ospite continua a martellare con attacchi efficaci e un ace che costringe coach Barbolini a chiamare il time-out sull’8-12. La UYBA prova a reagire con un monster block di Van Avermaet e gli attacchi di Piva e Kunzler, rimanendo a contatto. Un’invasione confermata dal video check e un errore in attacco delle laziali avvicinano ulteriormente le farfalle, fino al pareggio sul 19-19 grazie a un mani out di Piva. Il Palayamamay esplode quando lo scambio più spettacolare del set si chiude con un altro mani out della schiacciatrice bustocca, che segna anche il sorpasso. Roma, però, non si arrende: dopo un altro attacco vincente, trova addirittura il punto con una difesa di piede di Zannoni, che manda il pallone sulla linea di fondo campo e regala il set point alle ospiti. Sul 23-24, Busto non riesce a reagire e Roma chiude il parziale 23-25, portandosi in vantaggio nella partita.

Il quarto set si apre con un primo tempo vincente di Sartori, ma Roma risponde subito e prende un leggero vantaggio grazie a un errore in attacco di Piva e a un mani out. Busto prova a rimanere agganciata con Lualdi, che si fa sentire sia in attacco che a muro, e con Kunzler, che sfrutta bene le mani del muro avversario. Dopo una SLASH vincente di Piva, il punteggio resta in equilibrio, ma Roma continua a mettere pressione con un attacco che passa in mezzo al muro bustocco e un muro su Frosini dalla seconda linea. Sul 12-15, coach Barbolini chiama il time-out per provare a spezzare il ritmo avversario. Sartori e Frosini tengono vive le speranze con attacchi precisi, ma Roma non concede nulla e sfrutta al meglio ogni occasione. Quando le ospiti allungano sul 17-20, arriva un altro time-out per la Uyba, che però non riesce a invertire l’inerzia del set. Roma trova un muro su Obossa e si porta rapidamente al match point con un primo tempo vincente. L’ultimo attacco delle laziali chiude il parziale sul 18-25, consegnando loro la vittoria della partita.

UYBA Busto Arsizio – Smi Roma Volley 1-3 (25-19, 24-26, 23-25, 18-25)

UYBA: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 18, Van Avermaet 8, Morandi (L2), Lualdi 2, Sartori 11, Obossa 10, Frosini 5, Kunzler 17, Lazic ne, Boldini 4, Scola

Roma: Provaroni, Salas 24, Ciarrocchi 11, Rucli 4, Adelusi 15, Schoelzel 1, Melli 13, Zannoni (L), Mirkovic 4, Orvosova, Muzi

Arbitri: Pozzato, Papadopol

Note. UYBA: ace 2, errori 10, muri 8. Roma: ace 3, errori 7, muri 8. Durata set: 23′ 29′ 32′ 24′. Spettatori: 1359