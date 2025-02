La Varesina apre lo Stadium a tutti i suoi concittadini

Sarà una grande festa rossoblu quella di domenica 2 marzo al Varesina Stadium. In occasione della gara di campionato (Serie D Girone B) contro il Club Milano, la società ha deciso di invitare gratuitamente tutti i propri concittadini del grande progetto nato nel 2010 e che ogni anno cresce e si rinforza.

La Varesina, infatti, gestisce nel Varesotto diversi centri sportivi, coprendo un considerevole territorio. Cairate, Castiglione Olona, Vedano Olona, Venegono Superiore e Venegono Inferiore sono i comuni sui quali di distribuisce il mondo sportivo delle Fenici, che non si occupa di solo calcio, ma anche basket, padel e attività per le persone con disabilità.

E la volontà del club è quella di riunire tutti i suoi “concittadini” sotto la bandiera rossoblu. Gli abitanti di questi comuni potranno entrare gratuitamente allo Stadium. Basterà presentarsi dalle 13.30 in poi (la gara inizierà alle 14.30) muniti di documento d’identità per aver diritto a un ingresso gratuito per la gara di campionato.