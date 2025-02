Ladri ancora in azione a Castronno: nuovo furto nelle scuole

I ladri sono tornati a colpire a Castronno. A distanza di poche ore dal doppio furto avvenuto nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, ignoti si sono introdotti nuovamente negli istituti scolastici del paese.

Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio, i malviventi sono tornati in azione, scegliendo ancora una volta come obiettivi la scuola primaria Pascoli e l’asilo. Con modalità simili ai colpi precedenti, i ladri hanno forzato gli ingressi principali per poi esplorare gli edifici alla ricerca di oggetti di valore, riuscendo a portare via un computer portatile dalla scuola dell’infanzia.