Ladri nella notte a Varese: intervengono residenti e Carabinieri. Arrestato un 24enne

Un uomo di 24 anni di origini tunisine – H. M. A. le sue iniziali – è stato arrestato nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 febbraio dai Carabinieri nella zona di via Faido a Varese, un tratto di strada – vicino a via Campigli – che si trova tra Masnago e Casbeno. Il giovane faceva parte di un gruppetto di tre persone impegnate a compiere una serie di furti all’interno di una corte privata.

I tre si sono prima “occupati” delle autovetture parcheggiate all’interno del cortile, poi hanno forzato la portiera di una Fiat Panda nel tentativo di rubarla. In quel momento però sono stati messi in fuga da alcuni residenti che si sono accorti della situazione dando l’allarme e dando vita a una colluttazione.

La chiamata al 112 e l’intervento dei Carabinieri – quelli della Sezione Radiomobile di Varese e della Stazione di Porto Ceresio – ha permesso di bloccare il 24enne nella vicina via della Fornace e di verificare gli altri furti avvenuti nella zona circostante. In particolare quello di una bicicletta che era custodita in un locale dello stesso stabile, nascosta in un’automobile a sua volta rubata in via Oberdan intorno alle 2 di notte.

La refurtiva quindi è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre il 24enne è stato arrestato in flagranza per i reati di furto in abitazione e rapina impropria. Il giovane è stato quindi portato nel carcere dei Miogni di Varese ed è stato messo a disposizione della Autorità Giudiziaria.