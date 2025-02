L’allenatore di volley arrestato era stato già processato (e assolto) per violenza sessuale su minori

C’è un precedente specifico nella vita di A.B. l’allenatore 53enne arrestato ieri dai Carabinieri di Varese per violenza sessuale su minore nei confronti di almeno sette giocatrici della squadra a lui affidata, tutte tra i 13 e i 16 anni, di una società della zona di Varese.

Precisiamo che per quei fatti l’uomo era stato assolto nonostante la richiesta di condanna a 9 anni da parte del pubblico ministero con sentenza passata in giudicato nel 2022 ma ora le mamme che nel 2014 denunciarono i fatti sono ancora più convinte di non essere state credute.

Quando tra ieri, martedì, e oggi sono venute a conoscenza dei fatti hanno voluto contattare anche la redazione di Varesenews per ribadirlo: «Anche le nostre figlie sono state vittime ma non sono state credute».

Nelle motivazioni della sentenza, infatti, emerge la particolare fragilità di entrambe. Le loro storie di vita famigliare erano certamente complicate ma non differenti da quelle vissute da molte loro coetanee. Entrambe, però, hanno raccontato dei palpeggiamenti che l’uomo, allora poco più che 40enne, avrebbe messo in atto. Una delle due vittime, quella che aveva un rapporto di maggiore vicinanza con lui e la sua famiglia, ha raccontato di essere stato più volte abusata sessualmente da lui.

«A.B. era già all’epoca allenatore di pallavolo e il suo comportamento nei confronti delle ragazzine che allenava era già noto – sottolineano – e qualcuno non ha detto la verità durante le deposizioni in tribunale. Durante le indagini e fino alla sentenza ha sempre svolto quel ruolo in diverse società» – raccontano le due donne.

Le analogie tra la vicenda del 2014 e quella venuta alla luce martedì vanno comunque prese in considerazione: anche in questo caso, infatti, l’uomo avrebbe accuratamente scelto le sue vittime tra le ragazze che mostravano maggiore fragilità nel gruppo che allenava. Venerdì l’uomo avrà la possibilità di rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari.