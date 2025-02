L’Amca Elevatori riabbraccia i tifosi varesini nel match contro Torino

Il calendario della Serie B di basket in carrozzina non è, purtroppo, molto lineare a causa di spostamenti, rinvii e accorpamenti di partite nell’ottica (comprensibile) di abbassare i costi di gestione delle società. In questo modo accadono quindi situazioni particolari come quella in cui è coinvolta l’Handicap Sport Varese, assente da quasi due mesi dal campo di casa di Bizzozero.

Un “digiuno” che termina sabato 15 febbraio quando l’Amca Elevatori ospiterà (dalle 16,30) l’Uicep Torino, test sulla carta semplice che però diventa rilevante nell’ottica delle partite successive. La sfida con i piemontesi è infatti l’ultima prima della “doppietta di ferro”, ovvero le due trasferte di Vicenza e Gradisca d’Isonzo (1 e 8 marzo) decisive per i piazzamenti nella prima fase del torneo.

L’Amca arriva al match contro l’Uicep con qualche acciacco e qualche “colpo di tosse”: Varese ha vinto le due partite recenti disputate a Padova e Verona ma è stata costretta a soffrire e a spuntarla con vantaggi limitati contro avversarie che in casa erano state dominate. Di certo le rotazioni ridotte all’osso non aiutano: Marinello è ancora assente, Paonessa di fatto non ha mai giocato e coach Zorzi continua a essere costretto a fare affidamento su appena 7 uomini. Situazione complicata in partita ma anche in allenamento.

Per questo il test con Torino dovrà essere affrontato con grande concentrazione, anche in prospettiva dei due successivi appuntamenti (al termine della prima fase solo due squadre avanzeranno al turno successivo). Si gioca al PalaCusInsubria di via Monte Generoso con ingresso gratuito per il pubblico.