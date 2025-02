Lampadine bruciate in classe e bagni non funzionanti, i genitori delle primarie di Gorla Minore non ci stanno

«I nostri figli meritano spazi adeguati e dignitosi»: i genitori dicono “Basta” e questa volta scelgono di alzare la voce. Dopo mesi di disagio alla scuola primaria di Gorla Minore, arriva ora una missiva inviata direttamente al sindaco Fabiana Ermoni e al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici Carlo Maria Gatti. La segnalazione interessa l’illuminazione, che appare non adeguata, e soprattutto la non agibilità dei bagni. Un problema che sta causando disagi fra i giovani studenti e per il quale le famiglie chiedono risposte celeri e pronte.

Questo il testo della lettera inviata a Villa Durini:

LETTERA APERTA AL COMUNE DI GORLA MINORE

Oggetto: Richiesta intervento urgente per condizioni inadeguate nella scuola primaria G. Parini

Alla cortese attenzione del Sindaco di Gorla Minore, Fabiana Ermoni, e del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, Carlo Maria Gatti

Noi genitori degli alunni delle classi 4A e 4B della scuola primaria G. Parini, facendoci carico della situazione che andremo a meglio specificare e che tocca tutti i bambini che frequentano la scuola, ci rivolgiamo a Voi con questa lettera aperta per denunciare una situazione che, nonostante le ripetute segnalazioni, continua a rimanere irrisolta, compromettendo il benessere e il diritto a un ambiente scolastico adeguato e sicuro per tutti i bambini della scuola.

1) Sostituzione delle lampadine bruciate

Dall’inizio dell’anno scolastico diverse lampadine nelle classi sono bruciate e, nonostante le numerose richieste da parte delle insegnanti per la loro sostituzione, nessun intervento è stato effettuato. I bambini sono costretti a studiare in condizioni di illuminazione insufficiente, alternando zone di luce a zone d’ombra, con evidenti difficoltà nella lettura, nella scrittura e nella concentrazione. È inaccettabile che una richiesta così semplice e basilare, come la sostituzione di una lampadina, debba rimanere inevasa per mesi. Chiediamo che venga immediatamente programmato un intervento per ripristinare un’illuminazione adeguata nelle aule.

2) Ripristino dei bagni dei bambini

A seguito di problemi di perdite e guasti, i bagni destinati ai bambini sono stati chiusi. In un primo momento, i bambini sono stati costretti a utilizzare i bagni degli insegnanti, soluzione che si è rivelata ingestibile. Attualmente, i bambini vengono indirizzati a usare i bagni delle bambine a turno, generando situazioni di congestione e disagi evidenti. Le bambine più grandi, che stanno attraversando un periodo delicato della loro crescita, subiscono un ulteriore disagio nella gestione della loro igiene personale. Inoltre, questa situazione crea un evidente problema di sicurezza e organizzazione, con i bambini costretti a lunghi tempi di attesa e a una promiscuità nei servizi igienici che non dovrebbe esistere in un ambiente scolastico.

Chiediamo con forza che tutti i bagni dei bambini vengano ripristinati alla normalità senza ulteriori ritardi. Inoltre, dato che i bagni devono essere rifatti, chiediamo che si opti per l’installazione di tazze anziché delle attuali turche, seguendo il consiglio delle insegnanti che, gestendo quotidianamente queste situazioni, hanno constatato come le turche abbiano sempre comportato notevoli difficoltà per i bambini più piccoli, che faticano a utilizzarle autonomamente in modo corretto, causando evidenti disguidi che siamo certi non sia necessario meglio esplicitare.

I nostri figli meritano spazi adeguati e dignitosi, e non possono essere considerati l’ultima priorità per l’Amministrazione comunale. Essendo certi che questa considerazione sia condivisa anche dall’Amministrazione stessa chiediamo quindi che la situazione sia sbloccata e si ripristini al più presto una situazione di normalità.

Siamo consapevoli delle difficoltà gestionali e delle tempistiche burocratiche, ma riteniamo che queste problematiche non possano davvero essere ulteriormente ignorate. Confidiamo quindi in un intervento tempestivo e concreto da parte dell’amministrazione comunale per garantire ai bambini condizioni scolastiche adeguate e dignitose.

In attesa di un riscontro concreto e tempestivo,

I genitori delle classi 4A e 4B della scuola primaria G. Parini di Gorla Minore