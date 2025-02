“Lancia il tuo desiderio al mondo”: iscrizioni prorogate per il concorso dedicato ai giovani varesini

Sono stati prorogati i termini per partecipare al concorso “Lancia il tuo desiderio al mondo“, l’iniziativa promossa da Agorà Comunità Educante per offrire uno spazio di espressione ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni.

Il concorso, sostenuto dalla Fondazione “Con i bambini”, invita i partecipanti a raccontare le loro aspettative e sogni per il futuro attraverso la forma creativa che preferiscono: musica, canzoni, video, short film, poesie, testi, disegni e molto altro. Si può partecipare singolarmente o in gruppo, mettendo in gioco il proprio talento e la propria visione del mondo.

A grande richiesta dei potenziali partecipanti, il termine per le iscrizioni è stato ufficialmente prorogato: c’è tempo fino al 1° marzo 2025 (Il termine precedente era il 25 febbraio) per candidarsi e inviare le proprie opere. Successivamente, i lavori verranno presentati al pubblico in un evento dedicato.

In palio ci sono quattro premi: tre del valore di 500 euro ciascuno e un quarto premio speciale di 600 euro, dedicato alla memoria del professor Giuseppe Golonia, educatore che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tanti giovani varesini.

Il regolamento del concorso è consultabile sul sito www.comunitaeducante.com. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero dedicato 366-9540570.