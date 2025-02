L’Associazione Varese Retrocomputing trova casa a Comerio negli spazi della ex Whirlpool

L’Associazione Varese Retrocomputing è lieta di annunciare di aver aperto una nuova sede operativa all’interno del complesso ex Whirlpool EMEA di Comerio, in corso di riqualificazione con il progetto Opera Village. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alla collaborazione con Fondazione Sacconaghi Borghi e Invenire OdV.

La nuova sede permetterà a Varese Retrocomputing di espandere le proprie attività e di offrire un punto di riferimento fisico per tutti gli appassionati di retrocomputing e tecnologia vintage. L’associazione, fondata con l’obiettivo di preservare e promuovere la storia dell’informatica, organizza eventi, mostre e laboratori per condividere la passione per i computer e i dispositivi elettronici del passato.

«Questo è un momento storico per la nostra associazione – afferma Bruno Grampa, presidente di Varese Retrocomputing -. La nuova sede ci permetterà di crescere e di offrire ancora più opportunità ai nostri membri e alla comunità. Siamo profondamente grati alla Fondazione Sacconaghi Borghi e ad Associazione Invenire OdV per il loro supporto e la loro fiducia nel nostro progetto. Saremo lieti di collaborare anche con il Comune di Comerio nelle future iniziative che verranno realizzate”.

Il complesso ex Whirlpool EMEA di Comerio, ora acquisito dalla Fondazione Sacconaghi Borghi, rappresenta un luogo ideale per ospitare le attività di Varese Retrocomputing. La Fondazione ha messo a disposizione gli spazi necessari per permettere all’associazione di continuare a crescere e a diffondere la cultura del retrocomputing.

«L’accordo con Varese Retrocomputing è l’ultimo tassello che va a completare l’area socio culturale di Opera Village insieme a biblioteca, musei, Grotta Remeron e al Bistrot; la rigenerazione urbana dell’area non può partire che dalla rigenerazione sociale – dichiarano Fabio Tedeschi e Mauro Gamberoni, rappresentanti di Fondazione Sacconaghi Borghi e Invenire OdV -. Ora contiamo di chiudere gli accordi per l’area della formazione, con Asilo e scuola professionale, e di potenziare l’aspetto della cultura del territorio, con un incubatore dedicato al mondo delle imprese».

L’Hub di Opera Village sarà il cuore dell’area, con centro eventi, sale meeting e spazi per la socialità che permetteranno l’insediamo della nuova RSA in un luogo aperto ad ogni stagione della vita, vissuto da tutta la comunità.

Per ulteriori informazioni e per associarsi online a Varese Retrocomputing, si può visitare il sito web dell’Associazione all’indirizzo www.vareseretrocomputing.it .

Per restare informati sulle attività di Opera Village si può visitare il sito di Invenire OdV all’indirizzo https://www.operavillage.it .