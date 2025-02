Le ballerine di Danza Millenium da Lonate Pozzolo alla serata di gala a Ferrara

Le ballerine del Centro Danza Millenium di Lonate Pozzolo danzano al Teatro Nuovo di Ferrara, nella serata di gala del Winter Festival 2025: un riconoscimento importante per le giovani danzatrici.

Organizzato da Antonella Mandanici, direttrice artistica di Art Studio Danza, il festival nei giorni di sabato 8 e domenica 9 febbraio l’evento prevedeva un concorso di danza classica neoclassica e contemporanea che ha registrato la presentazione di centonovanta coreografie portate in scena da scuole ed accademie di danza professionali provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera.

Una competente giuria internazionale composta da Mario Radacovsky, direttore del Teatro Nazionale di Brno, Marta Diminich, docente alla Staatliche Ballettschule Berlin, Halain Honorez, direttore junior ballet Antwerp, Jaroslav Slavicky del conservatorio di Praga, rende il concorso ancora più prestigio.

Ai vincitori delle categorie, oltre al Primo Premio, in palio è stata la possibilità di partecipare al Gala di domenica al fianco dei primi ballerini della compagnia “Narodni divadlo Brno” diretta dal Maestro e Coreografo Mario Radacovsky.

Il Centro Danza Millennium ha presentato la coreografia “Dance of the hours”, firmata da Michela Marchioni, e portata sulla scena dalle ventisette allieve del corso di laboratorio coregrafico. “Memory Lane” e “Lord of time” sono invece i titoli delle due composizioni che Clarissa Limongi, giovane e promettente coregrafa della scuola, ha ideato per i ragazzi del corso di danza contemporanea senior.

Al termine della competizione la giuria ha assegnato alla coreografia “Dance of the hours” il primo premio nella categoria danza classica / neoclassica junior e quindi la possibilità di danzare al Gala del Winter Festival accanto alle stelle del Teatro Narodni Divadlo Brno.

«Una grande esperienza di crescita – commenta molto soddisfatta la direttrice della scuola Michela Marchioni -, un weekend all’insegna della nostra amata arte che rappresenta per queste ragazze e ragazzi una compagna di vita e di buon cammino».