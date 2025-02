Le ragazze e i ragazzi di Magari domani sulle tracce di Dell’acqua a Busto Arsizio

“Siamo andati in uscita a Busto Arsizio con due nuovi. In giro abbiamo incontrato poche persone a piedi e tante in macchina. Abbiamo visto un monumento dedicato a Enrico Dell’Acqua, dovevamo andare a vedere Piazza Garibaldi ma non abbiamo fatto a tempo”.

Le ragazze e i ragazzi, accompagnate da Matteo, un educatore della onlus Magari domani, hanno raccontato così la loro esperienza con l’uscita nella città di Busto Arsizio. Un’attività iniziata nella loro sede per poi prendere il treno della linea S5. Loro fanno parte di un nucleo di ragazze e ragazzi che tra le varie attività, programmano uscite facendo foto e piccoli reportage.

L’iniziativa prosegue una collaborazione tra la redazione di Varesenews, Materia e la realtà di Magari domani onlus che ha la sede a Gazzada Schianno. L’obiettivo è rendere ragazze e ragazzi protagonisti di piccole progettualità che li rendano autonomi. Così si progettano uscite dal centro per prendere mezzi pubblici, fare camminate, piccole pause per un caffè e arrivare poi a raccontare tutto anche con fotografie.

Attività che possono sembrare scontate ai più, ma che per loro sono autentici passi avanti per conoscere e praticare un’autonomia che poteva sembrare impossibile. Una esperienza che oltre alla condivisione con i propri educatori ora si arricchisce grazie allo scambio con il giornale.