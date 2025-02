Le “Scarpette nel cuore” brillano al campionato regionale paralimpico di danza sportiva

È stata una domenica di grandi soddisfazioni al PalaBorsani di Castellanza per i ballerini delle “Scarpette nel cuore”. Il progetto promosso da Green Event APS in collaborazione con la scuola Art Dance di Varese dei maestri Barbara Bossi e Carlo Pozzoni, prosegue con ottimi risultati, come dimostrato anche nel corso del campionato ragionale che si è tenuto domenica 23 febbraio.

Delle 11 coppie portate in gara nelle diverse categorie – su circa 400 coppie iscritte nelle varie categorie -, le “Scarpette nel cuore” sono riuscite a conquistare tre medaglie d’oro e due d’argento.

Doppia soddisfazione per la coppia formata da Cristina Brites e Luca Marchioro, capace di vincere la Classe C dei balli latino americano e l’argento nella classe B dei balli standard; due volte sul podio anche Tiziana Maiolo e Daniele Bonetti, oro nella classe C dei balli standard e argento nella classe C dei balli latino americano. Grande soddisfazione anche per Mery Forgione e Giovanni Alianelli, che hanno ottenuto l’oro nella classe B dei balli standard.

«È stata davvero una bella giornata – ha commentato la maestra Barbara Bossi -, questi ragazzi ci tengono tanto. Ci sono stati momenti emozionanti come le standing ovation del pubblico al termine delle esibizioni delle nostre coppie. Ma tutta la manifestazione è stata uno spettacolo. Siamo contenti dei risultati ottenuti e valutiamo, trovando il luogo adatto, di partire anche con il ballo per le persone in carrozzina».