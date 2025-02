Le strade dell’Alto Varesotto chiuse per il Rally dei Laghi

Il passaggio del Rally dei Laghi – in programma l’1-2 marzo – porta con sé alcune chiusure stradali nelle zone dell’Alto Varesotto attraversate dalla corsa. I provvedimenti riguardano soprattutto alcuni tratti montani poco battuti dal traffico ma è ugualmente necessario segnalare le possibili variazioni alla viabilità.

SABATO 1 MARZO

Le chiusure del primo giorno riguardano la zona del cosiddetto “shakedown” (una serie di prove cronometrate che non sono comprese nella gara ma che servono a piloti e tecnici per mettere a punto le vetture) e i tratti delle prime due prove speciali del rally.

Shakedown

dalle 7.30 alle 12.30 (per eccesso) dal Laghetto di Montegrino sino al bivio per Castendallo sulla S.P.23 (esclusivamente nel comune di Montegrino)

P.S.1 Forcora (nuova)

dalle 15.00 alle 19.00 (per eccesso) la S.P.5 dal bivio per Campagnano sino al piazzale della Forcora (zona impianti sciistici).

P.S. 2 Sette Termini

dalle 16.00 alle 20.30 (per eccesso) la S.P. 23 dal Laghetto di Montegrino sino a 500 metri dopo l’acquedotto di Cugliate Fabiasco

DOMENICA 2 MARZO

La seconda giornata di gare prevede quattro prove speciali che saranno determinanti per la classifica finale. Le prove sono disegnate su due tratti distinti da replicare due volte ciascuna.

P.S. 3-5 Grantola – Castendallo – Sette Termini – Cugliate Fabiasco

dalle 8.30 alle 16.30 (per eccesso, con riapertura tra le due prove) la S.P.23 dal Civico 9 di Viale Beverina e Via per Bosco a Grantola; Via Moroni, Via Castendallo, Via

Montegrino in località Bosco Valtravaglia sino al bivio con la S.P.23 che sale dal laghetto di Montegrino e da qui la S.P.23 sino a 500 metri dopo l’acquedotto di Cugliate Fabiasco.



P.S. 4-6 Valganna

dalle 09.00 alle 17.00 (per eccesso, con riapertura tra le due prove) la S.P. 29 da bivio con la S.S. 233 sino al bivio per Boarezzo, strada comunale da bivio con S.P.29 sino a bivio con S.P. 41 e S.P. 41 da strada per Boarezzo/Marzio sino a Via Andreani.

DA RICORDARE – Alla domenica, tra un passaggio e l’altro sulle due prove, la strada viene riaperta per consentire sia ai residenti in zona sia ai tifosi di arrivare o lasciare il tratto interessato dalla corsa. Le strade sono ufficialmente riaperte dopo il passaggio della cosiddetta “vettura scopa”.

Non sono previste altre chiusure: è però presumibile un aumento del traffico nelle altre zona interessate dal rally. In particolare il mattino del sabato al “Cucco” di Luino per lo shakedown e al pomeriggio il lungolago di Maccagno dove scatterà la gara alle 15,30 e la zona della Colacem tra Caravate, Gemonio e Cittiglio dove è prevista l’area assistenza (dove i meccanici intervengono sulle vetture tra le varie prove del rally) sia sabato sia domenica.

Si ricorda infine che durante il transito sulle strade al di fuori delle prove speciali gli equipaggi sono tenuti a rispettare le comuni normative del codice della strada.