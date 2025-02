Licenziamento illegittimo: la Uilm vince in tribunale e fa reintegrare il proprio sindacalista in azienda

La Corte di appello di Milano conferma la sentenza di primo grado: reintegro e risarcimento del danno per un delegato sindacale ingiustamente licenziato. È successo in un’azienda multinazionale con sede a Besnate. Un lavoratore regolarmente eletto nella RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) durante una trattativa viene accusato di usare termini inappropriati e offensivi nei confronti dell’azienda. Il rappresentante sindacale, dopo aver compreso di essere stato frainteso, chiarisce l’equivoco e i suoi intenti ma, ciò nonostante, a seguito dell’immediata procedura disciplinare, viene licenziato. Per il tramite dell’Ufficio Vertenze della Uilm di Varese il lavoratore ricorre al giudice del lavoro che con sentenza 685/24 gli dà ragione e ordina all’azienda il reintegro del rappresentante sindacale oltre al risarcimento delle mensilità perse a causa dell’ingiusto licenziamento.

IL RICORSO

L’azienda ritenendo la sentenza ingiusta ha fatto ricorso alla Corte di Appello di Milano che però in data 27 febbraio 2025 ha rigettato il ricorso dell’azienda e ha confermato la sentenza di primo grado condannando l’azienda anche alle spese legali e procedurali. «Siamo soddisfatti per l’esito della vertenza e anche per l’efficienza giudiziaria sulla quale abbiamo sempre confidato – commenta Angelo Re, della segreteria della Uilm – . Inoltre, esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento della richiesta di reintegra del lavoratore perché rappresenta una tutela».