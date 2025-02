L’inizio della stagione cicloturistica del Varesotto

“Buona la prima” per l’attività ciclistica non agonistica nel Varesotto. Alla tradizionale Pedalata di San Valentino, aperta anche alle gravel, si sono presentati al via 203 concorrenti. Una partecipazione che ha soddisfatto gli organizzatori della Società Ciclistica Orinese e permesso di ricordare degnamente Bruno Bertagna, al quale l’evento era dedicato. La nebbia ha avvolto il lungolago di Gavirate dov’era prevista la partenza di buon mattino, ma con il passare dei chilometri i pedalatori hanno trovato un timido sole che ha decretato il successo dell’evento giunto alla 48esima edizione.

La giornata ciclistica sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana ha visto i dirigenti orinesi agire con il patrocinio della Città di Gavirate, Panathlon International Club Varese, Varese DoYouBike e la collaborazione di Pro Loco Gavirate, Ciclovarese e Gruppo Sportivo Contini.

A prevalere nella graduatoria per società sono stati i portacolori del gruppo Amici di Varese che hanno ricevuto da Alessandra ed Eugenia Bertagna il trofeo in memoria di Bruno Bertagna, mentre il Trofeo Città di Gavirate è stato consegnato dal sindaco Massimo Parola al Team Funtos Bike, secondo gruppo più numeroso, e per finire la cerimonia di premiazione i panathleti Miriam Martinoli e Maurizio Gandini hanno gratificato con il trofeo Panathlon International Club Varese per la terza società i dirigenti del Gruppo Sportivo Contini di Monvalle. (foto Giordano Azzimonti). E’ già stata programmata anche la data della prossima edizione dell’evento non agonistico: si terrà domenica 15 febbraio 2026 a Gavirate.