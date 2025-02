Lions Club Gallarate Seprio: raccolti 175 smartphone, 7 tablet e 313 occhiali usati per il riciclo e la solidarietà

Il Lions Club Gallarate Seprio rende noto che nell’anno 2024 sono stati raccolti 175 smartphone, 7 tablet e 313 paia di occhiali usati.

La campagna di raccolta è iniziata a Cassano Magnago attraverso Andrea Pisani e si è successivamente estesa alla città di Gallarate attraverso il tesoriere Carlo del Vecchio e il cerimoniere Antonio Aliverti coadiuvati da altri Soci.

Una prima consegna delle montature è stata effettuata nel mese di ottobre mentre la seconda a gennaio di quest’anno al responsabile del service Vittorio mentre gli smartphone sono stati ritirati da Angelo.

Da questi device verranno recuperati all’incirca 1.9 kg di ferro, 16.6 kg di plastica, 175 grammi di terre rare e 1,6 kg di rame ad ulteriore testimonianza del significativo impatto ambientale che l’opera di riciclo assicura. * (i dati sono stati ottenuti moltiplicando i valori medi dei materiali recuperati per singolo smartphone, valgono a puro titolo esemplificativo).

Mentre gli occhiali usati verranno puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione nel centro Italiano di Chivasso in Piemonte e quindi saranno successivamente distribuiti dai volontari Lions direttamente a: Istituzioni, Enti, strutture, Associazioni, nonché Famiglie bisognose individuate sui Territori che ne hanno fatto richiesta.

La Presidente del Lions Club Gallarate Seprio, Lilly Azzari, ha dichiarato: “Come Club siamo lieti di aver aiutato fattivamente l’ambiente e le Persone bisognose, questo è lo spirito che caratterizza l’esistenza stessa dei Lions cioè servire per contribuire al bene comune della nostra società.

Voglio ringraziare di cuore le attività che hanno supportato le due raccolte, a Cassano Magnago Mani di Forbici, VapeRoom 76, New Energy Ssdrl, Muppet Bar e Repair & Services – Riparazione Cellulari mentre a Gallarate l’agenzia immobiliare Remax in piazza San Lorenzo 9.

Rivolgo il ringraziamento anche ai Cittadini che hanno deciso di partecipare consegnando i device tecnologici e le montature ai propri negozi di prossimità concretizzando quella collaborazione tra attori sociali che rende vive, vivaci e cordiali le nostre Città.

Mi auguro che questo gesto venga preso d’esempio soprattutto dai giovani e che li sproni ad impegnarsi nelle attività di volontariato e di partecipazione attiva agli eventi, ai progetti educativi promossi dalle scuole, dalle parrocchie e dagli enti pubblici.”