Lo sport raccontato dai campioni a Varese

NOTIZIARIO UISP del 26 febbraio 2025

BASKET – Second League, verso la fine della prima fase

.

Nel girone Est della Second League di basket continua la lunghissima striscia di imbattibilità del Phoenix Cantello, che sbanca Porto Ceresio con un netto 88-54 e fa 13 su 13. Alle spalle della capolista, Bisuschio fa il suo vincendo a Sumirago per 82-66 e proseguendo la corsa per il secondo posto con Buguggiate.

Ci muoviamo a Ovest, con la Virtus Verbania che sbanca il terreno di gioco della Polisportiva San Giacomo, battuta in via Argenti per 47-71. Mercoledì sorridente per il Covo Unicorns che si impone a Cuasso sulla Cuassese al termine di una partita in cui le difese sono dominanti sugli attacchi. Successo dell’Octopus Travedona, che al fotofinish conquista il derby con gli Svassi Monate, ko per 81-83. Ai monatesi non basta il +9 del 36′ ed è pesante la sconfitta per gli Svassi in ottica primo posto. Vittoria di prestigio e preziosa in chiave primo posto per l’Elegy Legnano, che batte la Kolbe, nel derby legnanese vinto dai locali per 15 lunghezze. Il Phoenix Cantello continua la sua cavalcata di vittorie, espugnando la XXV Aprile, sede di gioco dei Pigs Giubiano ko 59-74 a fine gara. Bene Cassano Magnago, che batte il Cral Thunder di 20 lunghezze, piegando una Varano comunque volitiva. Due punti anche per i Pikes sui Boys, Angera rispetta il pronostico e il fattore campo, superando 61-36 Sumirago. Infine, nel derby di Busto, tornando a Sud, è chiara la vittoria dei Lions, seconda forza del girone, che regolano 79-60 gli Springers.

Lunga trasferta vincente per gli Spaccalegna Borgo Ticino, che in quel di Villadossola, regolano l’Ornavando Magic per 70-57. Nel raggruppamento Sud, blitz vincente dei milanesi della Siderea, che hanno la meglio sui varesotti del Vikingar Cislago. Il Montello 1982 sbanca la Pellico, sede di gioco della PallaCerva, che lotta ma cede di 10 al calare della contesa. Sabato che sorride agli Stealers Busto Arsizio, che al PalaPuffo di Carbonate, hanno la meglio sulla Pallacanestro Uboldo, per 65-57. La settimana termina coi due punti acquisiti dall’Octopus Travedona che sbanca il campo del Sumirago Boys per 82-58.

VARESE – Focus sui valori: lo sport è sempre qualcosa di più

Anche Rita Di Toro, presidente di Uisp Varese, giovedì scorso era a Palazzo Estense tra gli ospiti della serata “Campioni nello Sport e nella Vita”. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto GAME ON, finanziato dal bando “Sport e Giovani: crescere insieme” di Regione Lombardia e Sport e Salute, moderato dal giornalista di Sky Francesco Pierantozzi, ha dato voce a quattro campioni sportivi: Massimo Ferraiuolo, Chicca Macchi, Pierpaolo Frattini e Diego Dominguez.

Sono stati loro, con la loro esperienza, a sottolineare quel collegamento sempre presente tra sport e valori. A Chicca Macchi, giocatrice di basket, «lo sport ha insegnato il rispetto». Mentre per Pierpaolo Frattini, che oggi dirige la Canottieri Varese, «lo sport è quel fattore che ti spinge all’impegno e al miglioramento continuo». Per Massimo Ferraiuolo, Team Manager della Pallacanestro Varese, lo sport è qualcosa che accende la passione, e che fa capire l’importanza di “altruismo, ambizione e appartenenza». Infine per il rugbista Diego Dominguez, lo sport è «inclusione e veicolo di integrazione». Soprattutto, per dirla “alla Uisp”, lo sport è «per tutti, nessuno escluso».

INTERNAZIONALE – Lo sport come medicina: il Progetto Europeo Movement Pills

È in corso di presentazione in tutta Italia il Progetto Europeo Movement Pills, promosso da Uisp Nazionale capofila di un consorzio di sette partners, finanziato dall’Unione Europea. Si realizzerà in Italia, Bulgaria, Grecia, Polonia ed Estonia grazie al supporto delle reti europee EPSI-European Platform for Sport Innovation ed ISCA-International Sport and Culture Association e alla collaborazione dell’Università Ovidius di Costanza, in Romania.

In Italia il progetto coinvolgerà 12 città: Milano, Torino, Perugia, Bolzano, Agrigento, Ascoli Piceno, Foggia-Manfredonia, Grosseto, Reggio Emilia, Padova e Rimini. A partire dall’inizio di marzo le farmacie, parafarmacie, medici di base di queste città, insieme ai Comitati territoriali Uisp, metteranno in distribuzione le “Pillole di movimento/Movement Pills boxes”: rimedi naturali sotto forma di confezioni dall’aspetto molto simile a contenitori di medicine, che contengono un bugiardino con le istruzioni per ottenere mesi gratuiti di attività fisica presso uno degli spazi sportivi convenzionati.