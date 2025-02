Luino investe nel “Dopo di Noi”: un nuovo spazio per l’autonomia delle persone con disabilità

Durante il Consiglio Comunale di lunedì 24 febbraio, la maggioranza di Luino ha affrontato un tema di grande rilevanza per il territorio: la realizzazione della prima struttura dedicata al “Dopo di Noi”, un progetto destinato a garantire un futuro più autonomo e sicuro alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il consigliere Giuseppe Cutrì ha illustrato l’impegno dell’amministrazione nel dare attuazione alla Legge 112/2016, che ha introdotto finanziamenti e agevolazioni per misure finalizzate a garantire un Progetto Individuale di Vita, superando la concezione del “Dopo di Noi” inteso esclusivamente come accoglienza in strutture residenziali. “Il Dopo di Noi deve partire dal Durante Noi”, ha sottolineato Cutrì, evidenziando l’importanza di accompagnare gradualmente le persone con disabilità verso una maggiore autonomia.

A Luino, questo obiettivo si traduce nella realizzazione di una nuova unità abitativa in via Don Folli, situata sopra al Centro Diurno Disabili. La struttura è il risultato della trasformazione di due appartamenti, ristrutturati grazie ai fondi del PNRR e a risorse proprie del Piano di Zona, approvate all’unanimità dall’assemblea dei sindaci. Il nuovo spazio sarà in grado di ospitare sei persone, con l’aggiunta di un posto letto di sollievo per le emergenze e la presenza costante di un educatore.

Con i lavori in fase di ultimazione, il prossimo passo sarà la pubblicazione del bando per la gestione della struttura.